Course à la direction du PLQ: Cusson s’occuperait personnellement de la transition écologique du Québec

L’ancien maire de Drummondville, Alexandre Cusson, s’occuperait lui-même de mener la transition écologique de la province s’il est élu à la tête du Parti libéral du Québec (PLQ) puis porté au pouvoir lors des prochaines élections. Il en a fait l’annonce lundi au moment d’officialiser sa candidature à la course à la direction du parti.

«La transition écologique bénéficiera d’un intérêt transversal au sein d’un gouvernement Cusson et sera sous la responsabilité du premier ministre. Ce dernier aura donc le rôle de mener à bien un plan concret et réaliste afin de transmettre un Québec plus vert à la génération suivante», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Alexandre Cusson était alors de passage à la permanence du parti, à Québec, où il a remis la liste de 750 signatures en appui à sa candidature et un montant de 50 000 $ comme le prévoient les règles de la course.

