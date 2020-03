Des solutions pour contrer la pénurie de main-d’œuvre en 2020

La pénurie de main-d’œuvre cause bien des maux de tête aux employeurs, et ces derniers doivent user d’ingéniosité pour attirer de nouveaux talents. Comment demeurer compétitif dans un tel contexte ? Nous avons posé la question à Jenny Ouellette, fondatrice de bonboss.ca.

Mettre en valeur les leaders

Les comportements des chercheurs d’emploi ont évolué. Selon Jenny Ouellette, « il faut s’aligner avec leurs attentes. Les candidats en recherche d’emploi veulent savoir avec qui ils vont travailler et connaître le type de gestion des leaders de la compagnie. Ils souhaitent aussi connaître la culture et les valeurs chères à l’entreprise. » Il est donc important de promouvoir les leaders, croit-elle, mais encore faut-il le faire « avec humilité ».

Diversifier les techniques de recrutement

Afficher simplement les postes à pourvoir sur un site d’emploi ne suffit plus, estime Jenny Ouellette. « Il faut moderniser sa page Carrières afin de mettre à l’avant-plan les informations que les potentiels employés recherchent. » D’autres approches devraient également être préconisées, en particulier sur les médias sociaux. « Bref, il est important que les candidats aient plusieurs portes d’entrée pour connaître la compagnie. »

Moderniser les méthodes de recrutement

Avec l’apparition de nouveaux outils qui permettent de varier les méthodes de recrutement, il faut rester à l’affût des tendances et essayer différentes approches, continue la fondatrice de bonboss.ca. « On peut faire une vidéo où on présente les emplois et où on invite les gens à poser leur candidature. L’idée est d’arriver à propager les valeurs [de l’entreprise] grâce aux technologies. »

Le bouche-à-oreille est une autre piste à explorer, puisque quelque 60 % des chercheurs d’emploi disent postuler pour des entreprises dont ils ont déjà entendu parler par le biais de leurs connaissances.

Développer la formation à l’interne

Avec l’apparition de nouveaux métiers, Jenny Ouellette propose de former à l’interne les employés nouvellement recrutés. « Par exemple, on peut engager quelqu’un pour son savoir-être ainsi que ses compétences connexes et lui offrir une formation personnalisée pour qu’il développe ses compétences [techniques]. Puis, on peut le jumeler à un mentor afin de le faire progresser. » Le principal avantage de cette méthode : élargir son bassin de candidats potentiels.

Mettre sur pied un plan de pénurie

Avant de devoir faire face au problème du manque de main-d’œuvre, Jenny Ouellette suggère de préparer un « plan de rareté » d’une durée de deux à cinq ans. « On évalue combien d’employés prendront leur retraite et quelles sont les stratégies d’embauche qui ont le mieux fonctionné pour l’entreprise, énumère-t-elle. Cela dit, le mieux demeure de recruter en continu. »