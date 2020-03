Fury-Wilder III : ce sera en juillet

Le champion World Boxing Council (WBC) des poids lourds, Tyson Fury, affrontera pour une troisième fois l’Américain Deontay Wilder le 18 juillet prochain, à Las Vegas.

C’est du moins ce que rapportait ESPN, dimanche. Wilder (42-1-1, 41 K.-O.) a officiellement enclenché son option pour ce troisième combat après avoir été vaincu par Fury (30-0-1, 21 K.-O.) par K.-O. technique lors du deuxième duel entre les deux hommes, le 22 février dernier. Wilder avait alors été dépouillé de son titre WBC qu’il défendait avec succès depuis janvier 2015.

Le premier combat entre l’Anglais et Wilder, tenu en décembre 2018, s’était soldé par un verdict nul.

Ce troisième combat sera présenté conjointement par Top Rank, ESPN et Fox. Le promoteur Bob Arum, de Top Rank, a indiqué à ESPN que la date du 18 juillet a été choisie parce que cette période de l’année est plus calme dans le monde du sport aux États-Unis et que cela facilitera la promotion du combat.

L’affrontement aura encore une fois lieu au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.