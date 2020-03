Je sors, je reste

Coup de cœur

Électros : fiabilité et performance

Le grand dossier tant attendu est enfin publié dans votre Protégez-vous! L’équipe du magazine a effectué un grand sondage sur les électroménagers, afin de déterminer quelles marques sont les plus fiables et les plus performantes. Conclusion? Aucune ne se distingue vraiment. Vous retrouverez également un palmarès des meilleurs endroits pour se procurer des électroménagers.

Je sors

Activité

Leçon de cinéma avec Louise Archambault

La cinéaste Louise Archambault, qui est derrière Il pleuvait des oiseaux et Merci pour tout, offrira une leçon de cinéma ce soir dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma. L’activité sera animée par Claudia Hébert.

Ce soir à 19h30 à la Cinémathèque québécoise - 335 boulevard De Maisonneuve Est

Cinéma

Derrière la porte

Ce soir, cinq courts métrages seront projetés en salle dans le cadre de Rendez-vous Québec Cinéma. Le public pourra découvrir un film sur la survie affective de Katherine Jerkovic, un autre sur une histoire d’amour intense dont le titre est Llovizna de Mayo ou encore le court métrage de Valérie Gervais-Lillo, Secreto, qui met entre autres Léa Roy en vedette.

Ce soir à 17h15 à la Cinémathèque québécoise - 335 boulevard De Maisonneuve Est

Cinéma

La Fameuse invasion des ours en Sicile

Ce film d’animation de Lorenzo Mattotti est une adaptation du conte du même nom de Dino Buzzati. On retrouve un groupe d’ours en Sicile. Les bêtes sont menacées par la famine en raison d’un dur hiver quand le fils du roi des ours est enlevé par les chasseurs. Les ours décideront alors d’envahir la plaine où les hommes vivent.

Sorti en salle le 28 février

Exposition

À bon port !

Cette nouvelle exposition interactive du Port de Montréal, intitulé À bon port !, permettra aux petits et grands d’en apprendre plus sur le processus du transport des marchandises sur les voies navigables. L’exposition est composée de huit stations pour mieux comprendre l’activité portuaire.

Aujourd’hui entre 11h et 18h au Grand Quai de Montréal – 200 rue de la Commune Ouest

Musique

Dermot Kennedy

L’artiste originaire d’Irlande, Dermot Kennedy, est de passage à Montréal ce soir dans le cadre de sa tournée Without Fear. Le jeune homme s’est fait connaître avec son single Outnumbered en 2019. Son nouvel album est résolument pop avec des touches hip-hop et folk.

Ce soir à 20h à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts – 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Web

En fugue

Après la diffusion de Fugueuse à TVA, le public a découvert le monde de l’exploitation sexuelle au Québec. La série documentaire En fugue entre dans la réalité de cet univers. Meylissa Luby, une intervenante en réinsertion sociale qui a déjà vécu l’exploitation sexuelle, et Martine Laurier, une enquêteuse retraitée du SPVM, partent à la recherche de trois jeunes filles en fugues.

Disponible sur le Club illico dès aujourd’hui

Livre

La géographie du bonheur

L’auteure Véronique Marcotte nous fait voyager au Québec et en Haïti avec ce nouveau roman. Suite au suicide assisté de sa femme, Jaco découvre qu’elle lui avait caché qu’elle avait accouché d’une fille en Haïti plusieurs années auparavant. Il partira à sa recherche avec l’aide d’une écrivaine en résidence en Haïti, Madame V.

Sorti en librairie le 25 février

Album

Blue – Rosie Valland

Après avoir remporté le prix GAMIQ du EP Pop de l’année avec Synchro, paru en 2017, Rosie Valland nous revient avec un album complet intitulé Blue. L’auteure-compositrice-interprète s’est inspiré des années 90 pour cet opus aux sonorités pop assumées.

Sorti le 28 février