Jean Pascal, la carte cachée de Lexson Mathieu

Lexson Mathieu marche dans les traces de Lucian Bute et de Jean Pascal. Comme eux, le jeune boxeur de 20 ans de Québec pourrait mettre la main sur la ceinture des super-moyens de la NABF, le 14 mars, alors qu’il affrontera l’Ontarien Ryan Young, de 15 ans son aîné, au Casino de Montréal.

Mathieu, qui détient déjà le titre jeunesse de la NABF dans cette catégorie de poids, tentera du même coup de conserver sa fiche parfaite (actuellement 8-0-0, 7 K.-O.).

Son entraîneur, François Duguay, est convaincu qu’il y parviendra. Selon lui, Young n’est tout simplement pas de taille pour son protégé.

«La récompense est grande pour le défi que Young représente. Je pense que Lexson pourrait se battre contre un meilleur boxeur. Young n’a pas assez d’outils pour les capacités de Lexson», a-t-il soutenu en entrevue à TVA Sports, lundi.

«D’aller chercher le même titre que Bute et Pascal, qui ont marqué l’histoire de la boxe au Québec, ce serait super, a ajouté Duguay. Ce serait une grande fierté.»

L’enjeu est grand

Pascal s’intéresse d’ailleurs de près à la carrière de Mathieu. «Jean aime beaucoup Lexson, a souligné son entraîneur. Il m’écrit après tous ses combats. Jean, c’est ma carte cachée. Un jour, je vais lui demander de débarquer au gym pendant un entraînement.»

Une deuxième ceinture, une place dans le top 15 mondial et une première finale : l’enjeu est grand pour Mathieu. Mais il se dit fin prêt à relever le défi.

«Je suis content de faire ma première finale au Casino. Les choses arrivent vraiment vite, mais je sais que je le mérite. Je monte dans les classements et je me rapproche de mon but : être champion du monde.»

S’il l’emporte dans 12 jours, le boxeur d’Eye of the Tiger Management deviendra le plus jeune à obtenir ce titre.