La propagation du coronavirus à New York n’est qu’une «question de temps» pour le gouverneur

La découverte d’un premier cas de coronavirus à New York, chez une femme rentrée récemment d’un séjour en Iran, «n’est pas une grande surprise» pour la plus grande ville des États-Unis, carrefour mondial, ont commenté lundi les autorités locales.

«Cela fait des jours que je dis que ce n’est qu’une question de temps. Il s’agit de New York. Et c’est une crise mondiale», a déclaré sur CNN le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo.

«Ce n’est pas possible qu’il (le virus) soit aussi répandu à travers le monde et dans le pays sans que New York soit touchée», a-t-il ajouté, précisant cependant qu’il n’y avait «pas encore lieu de s’alarmer à ce stade».

AFP

Le premier cas de coronavirus confirmé à New York concerne une professionnelle de la santé de 39 ans de retour d’un séjour en Iran.

«Très informée sur le sujet», cette dernière «a pris des précautions qui se sont avérées payantes», a souligné Andrew Cuomo. «Elle ne montrait pas de symptômes quand elle a pris l’avion et n’a pas pris les transports en commun».

Malgré des difficultés respiratoires, l’état de santé de la trentenaire, confinée chez elle depuis son retour d’Iran, n’est pas jugé grave.

Relativement épargnés jusqu’ici, les États-Unis ont enregistré au cours du week-end leurs deux premiers décès liés au coronavirus, dans la région de Seattle, sur la côte ouest, région la plus touchée.

Critiqué par l’opposition pour sa réponse initiale à la crise, le président américain Donald Trump a indiqué lundi matin sur Twitter qu’il allait recevoir dans la journée à la Maison-Blanche les grands acteurs de l’industrie pharmaceutique pour discuter «vaccin et remède».

«Des progrès sont accomplis!», a-t-il assuré.

«J’ai été critiqué par les démocrates lorsque j’ai fermé le pays à la Chine de nombreuses semaines avant ce que presque tout le monde a recommandé. Cela a sauvé de nombreuses vies», a-t-il poursuivi. «Restez calmes et vigilants!»