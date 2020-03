La Saskatchewan met 10 M$ sur la table pour sortir du charbon

La Saskatchewan a indiqué vendredi vouloir aider deux de ses communautés fortement dépendantes à l’industrie du charbon à effectuer leur transition écologique.

Les villes d’Estevan et de Coronach recevront chacune 8 et 2 millions $ en trois ans, afin de permettre leur diversification économique, a indiqué le premier ministre Scott Moe.

La Saskatchewan et Ottawa s’étaient accordés en décembre pour mettre fin à l’exploitation du charbon dans la production d’électricité d’ici 2030.

«Cela signifie que les centrales électriques au charbon, celles que nous avons à Estevan et à Coronach, devront fermer lorsqu'elles atteindront 50 ans, ou d'ici 2030, a ajouté le premier ministre conservateur, selon des propos rapportés par le site spécialisé Pipeline News. C’est la politique fédérale qui est mise en place, nous avons donc des options pour aller de l'avant.»

Les deux villes rurales accueillent chacune une centrale électrique et une mine de charbon, qui comptent plus de 500 employés au total. Des mises à pied et des plans de licenciement ont déjà été dévoilés depuis l’annonce.

Scott Moe a indiqué vouloir remplacer ces centrales au charbon par des centrales au gaz munies d’une installation de captation de carbone, une solution pour la première fois évoquée lors de l’annonce, selon Pipeline News.

Le premier ministre a aussi indiqué réfléchir à l’installation de petits réacteurs nucléaires modulaires. La Saskatchewan, qui possède des gisements d’uranium, s’était engagée à l’automne avec le Nouveau-Brunswick et l’Ontario de développer cette technologie.