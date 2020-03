«Les Mecs»: une «comédie légère» et «pas du tout dans la controverse»

Même si son annonce a fait réagir il y a quelques mois, «Les Mecs», la nouvelle comédie écrite par Jacques Davidts («Les Parent») et destinée à l’Extra de Tou.tv, n’est pas là pour choquer quiconque.

L’auteur rencontré sur le plateau de la série, lundi, à Montréal, assure qu’il n’a pas créé une émission «masculiniste», mais plutôt une «comédie légère». «Je ne suis pas du tout dans la controverse, je ne suis pas en train de défendre quoi que ce soit. Je suis juste en train de mettre en scène quatre gars de 50 ans, c’est tout.»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Malgré tout, Christian Bégin, qui y défend l’un des quatre rôles principaux, celui de Christian, un professeur d’université célibataire, s’attend à que «Les Mecs» provoque des réactions.

«On appelle souvent à la conversation et j’ai souvent l’impression qu’elle n’a pas vraiment lieu parce qu’on est très clivé. Je m’y attends, car c’est sûr qu’on y prête flanc; en ce moment, ce n’est pas très dans l’ère du temps de vouloir faire parler quatre hommes de 50 ans, alors que toutes les histoires ont le droit d’être racontées si on les raconte avec un point de vue intéressant.»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Humour à la sauce britannique

Formé des grands amis de longue date Martin (Normand Daneau), Étienne (Yanic Truesdale), Christian (Christian Bégin) et Simon (Alexis Martin) – «qui ont une vie relativement ordinaire» –, le quatuor de la production «Les Mecs», réalisée par Ricargo Trogi, a un ressort comique fort.

«J’aime beaucoup les comédies britanniques, donc on essaie de s’approcher le plus possible de ça, précise Jacques Davidts. On essaie d’avoir un côté "cheek and tongue". On est beaucoup dans l’humour caustique, il y a beaucoup d’ironie, de sarcasme, d’autodérision.»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Les quatre hommes lanceront bien sûr quelques énormités, loin du «politically correct», mais ils assumeront pleinement ces répliques dans le rire.

Bien que la première description de sa série ait titillé certaines sensibilités, Jacques Davidts n’a pas tenu à modifier la trajectoire de son histoire. «Ça ne change absolument pas mon style d’écriture; ça me donne envie d’être un peu plus corrosif. Ça n’a rien changé en termes d’écriture. Il y a juste un personnage qui me restait à écrire quand c’est arrivé et auquel j’ai donné une petite teinte d’intersectionnalité. Mais minuscule.»