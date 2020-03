L'humoriste Mathieu Cyr s’ouvre avec honnêteté sur sa rupture difficile

«Se séparer, c’est roff. C’est l’ébranlement total. C’est un monde qui tombe. C’est vif. Intense. Ça secoue.»

Ce sont ces mots que Mathieu Cyr a utilisé pour décrire sa récente rupture avec sa conjointe des 12 dernières années.

C’est via sa page Facebook que l’humoriste a annoncé la nouvelle.

«Je raconte souvent des anecdotes à propos de mon quotidien sur ma page Facebook. Certains auront remarqué que depuis quelque temps, c’est le silence radio de ce côté. La raison est simple, mon quotidien a changé drastiquement.»

Sans divulguer la cause de sa rupture, l’homme parle longuement du processus d’adaptation qui accompagne une séparation.

«Se séparer, c’est perdre des amis qu’on avait en commun. C’est revoir la belle-famille qui te regarde pu pareil. C’est des rencontres chez une médiatrice, avec des frettes de 300 livres, entrecoupés par une horloge où chaque tic-tac te rappelle que ça coûte cher être assis ici pour s’obstiner.»

Il prend aussi le temps de remercier son ancienne conjointe pour les années vécues ensemble et précise que malgré tout, ses enfants se portent bien.

«D’ailleurs pour ceux et celles qui se posent la question, nos enfants vont super bien. On est hyper smooth avec eux et on remplit leur petit réservoir d’amour à chaque jour. Ne plus être un couple ne change rien à l’amour inconditionnel que nous éprouvons pour ces deux p’tites boules de vie. Ça ne change rien au fait d’être une famille sereine et unie.»

C’est rare qu’une personnalité publique soit si candide lorsque vient le temps de parler de choses difficiles.