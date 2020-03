Montréal : Quatre activités à faire en duo pour la relâche

Pourquoi ne pas profiter de la pour planifier une sortie avec votre nouvelle flamme ou votre amour de toujours? Pour vous aider à planifier un moment original en duo, le 24 Heures a répertorié quatre activités intéressantes pour un rendez-vous galant à Montréal durant cette semaine de congé.

1. Aligner ses chakras dans la neige

Afin de faire différent des bars, un cours de yoga dans un parc montréalais peut être une option intéressante pour passer un moment de qualité tout en profitant de l’hiver. Ce sport relaxant est également une bonne façon de calmer la nervosité d’une nouvelle rencontre. POP Spirit offre des cours gratuits de yoga dans la neige au Parcours Gouin et au parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

Parcours Gouin : tous les dimanches à 10h30 jusqu’au 22 mars

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques : 8 mars 2020 à 13h30

2. Patiner au Vieux-Port

Enfiler ses patins en admirant une vue imprenable sur Montréal est un classique qui ne se démode pas. La glace extérieure réfrigérée de la patinoire Natrel du Vieux-Port est ouverte tous les jours de 10h à 21h et demeure ouverte une heure de plus du jeudi au dimanche. Il est également possible de louer des patins sur place.

Bassin Natrel, Vieux-Port de Montréal

3. Disputer une partie de pétanque sur glace

Le terrain de pétanque extérieur des Jardineries, situé au pied du stade olympique, est l’endroit tout indiqué pour casser la glace avec sa conquête. Après une partie enflammée, il est possible d’entrer se réchauffer dans le café pour profiter d’un moment en tête-à-tête.

Les samedis et dimanches jusqu’à la mi-mars, de 10h30 à 16h30

4. Faire de l’escalade

Les plus sportifs pourront décider d’enfiler leurs souliers de course pour grimper un mur d’escalade de bloc. Le nouveau Café Bloc, ouvert depuis peu près de la station Saint-Laurent, propose des parcours pour les grimpeurs de différents niveaux. L’endroit propose aussi des cafés et des bières pour pouvoir piquer une jasette à la suite de l’activité sportive.

1209-1211, boulevard Saint-Laurent