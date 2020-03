Née pour baiser?

L’omniprésence de la sexualité exerce une pression. Comme si nous avions l’obligation d’avoir une vie sexuelle active. Des fois, c’en est trop. Tellement que certaines personnes choisissent d’être abstinentes. Sommes-nous obligés d’avoir une sexualité ?

Bientôt, le livre Les Corps abstinents d’Emmanuelle Richard sera en librairie ici. L’auteure française y relate son expérience de sabbatique sexuelle et nous offre les confidences de 37 personnes qui ont aussi fait ce choix.

Besoin de se retrouver, mauvaises expériences sexuelles, écœurantite du système de la domination masculine : les raisons de cette décision sont différentes pour tous les abstinents. Contrairement aux asexuels, ils et elles ont une libido, mais ont pris la décision de fermer ce pan de leur existence pour quelque temps.

Avez-vous déjà pensé mettre votre sexualité en veille ? Je l’ai fait et cela m’a permis de me retrouver. De récupérer ce temps que je ne me consacrais plus.

Pourtant, on me posait toujours les questions suivantes : « As-tu hâte de rencontrer quelqu’un ? », « As-tu une date bientôt ? », « Pourquoi ne pas t’inscrire sur Tinder ? »

Il y a une injonction à être désirable et à désirer. Et si, pour une fois, on n’en avait rien à foutre ?

Mettre sa sexualité sur pause

Le fait d’être inactif sexuellement suscite son lot de préjugés. Comme si l’abstinence était automatiquement subie, alors qu’il s’agit plutôt de prendre un moment pour redéfinir ses besoins.

N’oublions pas qu’au Québec, une femme sur trois et un homme sur six seront victimes d’une agression sexuelle au cours de leur vie. Une femme sur sept sera agressée sexuellement par son conjoint.

Dans notre société sexuellement détraquée, je peux comprendre que l’on puisse être écœurés d’être à risque dans la sphère intime.

Une pause peut parfois s’avérer être une porte vers l’amour de soi.

L’énergie que l’on consacrait à la sexualité peut maintenant être employée autrement.

Nous sommes nés pour jouir du plein contrôle de notre intimité.