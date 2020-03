Oilers: soirée de cinq points pour Leon Draisaitl et Connor McDavid

Leon Draisaitl a touché la cible quatre fois et a ajouté une mention d’aide dans une convaincante victoire de 8 à 3 des Oilers d’Edmonton face aux Predators, lundi à Nashville.

L’attaquant allemand a marqué 14 fois lors de ses 12 dernières rencontres. Il a ainsi atteint la marque des 40 buts pour une deuxième saison de suite, lui qui en compte 43. Connor McDavid n’a pas été en reste face aux Predators avec cinq points, dont un but.

Impliqués dans une chaude lutte pour une place en séries éliminatoires, les Oilers ont véritablement ouvert la machine en troisième période. Les visiteurs ont inscrit cinq buts sans réplique en 5 min 13 s, chassant ainsi le gardien Pekka Rinne de la rencontre.

Kailer Yamamoto, qui était de retour au jeu après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure à une cheville, a également bien fait avec une récolte d’un but et une aide. Josh Archibald et Zack Kassian ont été les autres buteurs chez les visiteurs. Ryan Nugent-Hopkins s’est fait complice de trois buts, tout comme Darnell Nurse. Mike Smith a quant à lui repoussé 27 lancers.

Roman Josi, Calle Jarnkrok et Nick Bonino ont répliqué pour les favoris locaux.

Avec cette victoire, les Oilers se sont approchés à deux points des Golden Knights de Vegas au premier rang de la section Pacifique et possèdent un match en main. Les Predators ont quant à eux perdu une opportunité de consolider leur deuxième place parmi les équipes repêchées dans l’Ouest.

L’Avalanche poursuit sur sa lancée

À Detroit, l’Avalanche du Colorado a signé une septième victoire consécutive en s’imposant 2 à 1 devant les Red Wings.

C’est Logan O’Connor qui a fait la différence avec sa deuxième réussite de la saison, en période médiane.

Vladislav Namestnikov a été le premier à secouer les cordages pour les visiteurs. Il s’agissait d’un premier but dans l’uniforme de l’Avalanche pour l’attaquant russe, acquis des Sénateurs d’Ottawa à la date limite des échanges.

Anthony Mantha a été le seul joueur des Red Wings à déjouer Michael Hutchinson, qui a obtenu son premier départ avec la formation du Colorado. L’ancien gardien des Maple Leafs de Toronto a repoussé 17 des 18 tirs auxquels il a fait face.

À l’autre bout de la patinoire, Jonathan Bernier a cédé deux fois sur 27 lancers.

Après avoir participé à la période d’échauffement, le jeune défenseur de l’Avalanche Cale Makar n’a pas participé à la rencontre en raison d’une blessure au haut du corps. Il sera réévalué sur une base quotidienne.

Cette 15e victoire en 19 matchs, une neuvième consécutive sur la route, permet à l’Avalanche de s’approcher à un point des Blues de St. Louis et du sommet de la section Centrale.

Course aux séries

Le classement n’a pas bougé dans l’Est puisqu’aucune des équipes impliquées dans la course aux séries n’était en action. Dans l’Ouest, l’Avalanche n’est plus qu’à un point des Blues et du sommet de la section Centrale. Pour leur part, les Oilers ont maintenant deux points de retard sur les Golden Knights, qui occupent le premier rang de la section Pacifique.

À surveiller mardi soir

Le CH ne peut pas échapper son affrontement contre les Islanders, alors que ceux-ci détiennent l’une des places parmi les équipes repêchées dans l’Est. Les Rangers, les Sabres et les Maple Leafs seront également en action.

Les matchs à surveiller :