Pour rassembler la scène rock

L’événement Ligue Rock, présenté du 5 au 21 mars à travers six villes de la province, souhaite réunir les nombreux groupes et artistes de la scène rock québécoise à travers une série de spectacles en salle.

«Au tout début, c’était vraiment juste un échange musical entre des groupes de musique de différentes villes, a expliqué d’emblée Sébastien Collin, le fondateur de l’événement. Mais par la suite, ça a évolué beaucoup. Actuellement, on souhaite vraiment réunir toute la scène rock, si on veut».

Pour cette neuvième édition, la Ligue Rock présentera différents spectacles à Montréal, mais également à Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Gatineau, Alma et Shawinigan.

«On organise des spectacles avec des mix musicaux qu’on voit rarement et l’objectif dans ça, c’est d’avoir quelque chose d’original pour le public, a poursuivi celui qui assure également la direction artistique de l’événement. Cette année, ce seront les groupes Voivod, Les Hôtesses d’Hilaire et Michel Faubert qui vont assurer la finale. Ça reste du rock, mais ce sont quand même trois niches musicales différentes.»

«Également, on a invité Le Rêve du Diable, qui est le plus vieux groupe trad du Québec, à jouer avec Aut’Chose, qui est le plus vieux band de rock du Québec, a ajouté Sébastien Collin. Les deux se sont formés en 1974, mais ils n’ont jamais joué ensemble. Ça reste donc assez large au niveau des époques aussi. J’ai toujours essayé d’avoir des groupes qui ne sont pas tous issus de la vague actuelle.»

Relève

C’est à Montréal que la Ligue Rock entamera sa série de spectacles, et plus particulièrement à l’Escogriffe et au Quai des brumes. Les groupes BARF, Fuck Toute, Dunes, IDALG et Oodooo performeront sur scène pour l’occasion le 5 mars au soir.

Si plusieurs des groupes qui auront marqué la scène du rock au Québec au fil du temps sont présents en cette neuvième édition, la relève réussit néanmoins à se tailler une place de choix.

«Il y a vraiment une vague d’excellents musiciens qui tournent actuellement, a expliqué le directeur artistique. Dans la scène plus émergente, il y a par exemple Crabe, zouz, Fuudge, Grand Fanal aussi. Les mélomanes qui suivent la scène sont gâtés en ce moment, il y a plein de groupes variés et la qualité est forte.»