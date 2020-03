Escroquerie amoureuse, vol d’identité, hameçonnage, fraude du président. Les malfaiteurs multiplient les stratagèmes pour obtenir des données personnelles ou de l’argent. Si bien qu’aujourd’hui, six Canadiens sur dix craignent d’être victimes d’une fraude.

« Les Canadiens croulent sous les assauts, que ce soit au téléphone, par courriel, par texto ou dans les médias sociaux », indique Rachel Jolicoeur, directrice, prévention de la fraude et partenariats au sein d’Interac Corp.

En ce mois de la prévention de la fraude, Interac a mis sur pied son premier indice pour mesurer l’inquiétude et les connaissances des consommateurs.

Les Québécois plus disciplinés

Cette analyse du phénomène conclut notamment que les Québécois (44 %) sont plus visés par des fraudes par texto que les gens du Canada atlantique (19 %). Les principaux outils utilisés par les escrocs pour contacter leurs victimes sont le courriel (45 %) et le téléphone (44 %).

Par ailleurs, toujours selon l’Indice Interac, les Montréalais (16 %) sont plus susceptibles d’avoir été victimes d’un vol d’identité que les gens de Toronto (8 %) et de Vancouver (9 %) et près de deux Canadiens sur cinq (36 %) ont déjà cliqué sur un lien de source inconnue.

Les Québécois seraient toutefois ceux, à travers le pays, les plus disciplinés lorsqu’ils ne connaissent pas la provenance d’un message.

Récemment, le Centre antifraude du Canada (CAFC) a dressé son bilan pour la dernière année. L’organisme a enregistré plus de 46 000 plaintes et le butin des malfaiteurs s’est élevé à près de 100 millions $.

C’est la fraude par harponnage, où les arnaqueurs tentent une approche plus personnalisée, qui a fait le plus de dégâts avec des pertes de 21,4 millions $.

L’Indice Interac, composé à partir des réponses de 2259 Canadiens, souligne également que 33 % des citoyens ont déjà accédé à des services bancaires électroniques à l’aide d’un réseau sans fil public et qu’une personne sur deux ne change pas régulièrement son mot de passe.

La semaine dernière, Hydro-Québec a publié un message sur ses réseaux sociaux pour prévenir les gens que son nom était de nouveau utilisé dans le cadre d’une arnaque.

Par courriel, les fraudeurs disent avoir déposé un document important dans le compte Espace client de leur victime concernant un remboursement non effectué. Ils invitent la personne à cliquer sur un lien pour obtenir plus de détails.