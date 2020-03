Un but émotif pour Johnny Gaudreau

L’attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau était très émotif après avoir ouvert la marque dans une victoire de 3 à 0 contre les Panthers de la Floride, dimanche.

L’athlète de 26 ans a révélé qu’il voulait absolument inscrire un but pour son grand-père, qui était décédé la veille.

«C’était une journée difficile, mais j’ai apprécié de trouver le fond du filet pour lui en première période, a indiqué Gaudreau dans le vestiaire des siens après la partie. C’est plate de perdre quelqu’un, mais j’étais très excité de marquer pour lui.»

«Il a vu énormément de mes matchs, il nous a toujours supporté moi et mon frère dans notre aventure dans le hockey, a poursuivi le choix de quatrième ronde des Flames en 2011. Comme j’ai dit, c’était simplement un moment spécial pour inscrire un but. C’était émotif et vraiment cool.»

Le doyen et le capitaine des Flames, Mark Giordano, était très heureux que son coéquipier puisse vivre ce petit moment de bonheur dans cette période plus difficile.

«Nous avons un groupe tissé serré ici et nous pouvions voir comment il était dévasté dans l’autobus hier [samedi], a dit celui qui a amassé trois mentions d’aide contre les Panthers. Pour être honnête, j’aime bien le voir comme un petit frère. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. J’ai trouvé ça vraiment bien qu’il marque et je suis sûr qu’il va partager un beau moment avec a famille ce soir [dimanche].»