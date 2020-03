LALANDE, Jean



À Saint-Eustache, le 29 février 2020, à l'âge de 81 ans est décédé M. Jean Lalande, conjoint de Mme Huguette Bédard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Lyne, feu Mario, Stéphane (Lucie Bourassa) et Isabelle (Roland Lauzon), ses petits-enfants Mathieu, Vanessa, Olivier, Marie-Christine, Sébastien, Jonathan, Kim, Maxime, Camille, ses 3 arrière-petits-enfants, ses frères Maurice et Pierre, ses soeurs feu Suzanne, feu Colette et Francine, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis, notamment M. Richard Cloutier.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 mars de 14h à 17h et de 19h à 20h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une réunion de prière aura lieu le même jour à 20h00 en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) du Québec.