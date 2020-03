KACHAMI, Samir



À Sainte-Thérèse, le 26 février 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Samir Kachami, époux de Mme Alice Machico.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants adorés, Joseph (Chantal), Josiane et Gabriel (Josée), ses petits-enfants si chers à son coeur, Gabrielle, Simon, Emma, Olivier, Mariane et Raphaël, sa soeur Lody, son beau-frère Georges (Claudette), son filleul Samuel, autres neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 8 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Parkinson Québec.