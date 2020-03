5 adresses pour habiller vos enfants au rabais

En cette semaine de relâche, je vous ai déniché cinq adresses de shopping pour habiller vos enfants à rabais, des plus petits aux plus grands. Des entrepôts, passant par les friperies, jusqu’aux chaînes de boutiques très connues, il existe plusieurs bonnes adresses aux quatre coins de la ville, qui plairont aux budgets des parents sans sacrifier le style de la jeunesse!

1. Vente à moitié prix chez Carter’s

Photo courtoisie

À l’occasion de la semaine de vacances, les boutiques de vêtements pour enfants Carter’s offrent deux spéciaux alléchants pour les parents : plusieurs soldes pour les bébés et les tout petits, allant jusqu’à 50 % de réduction et un rabais additionnel de 25% sur les articles déjà réduits. Le détour en vaut vraiment la peine, car j’y ai vu des articles à seulement 3 dollars! Profitez de ces offres, pour rafraîchir la garde-robe de mi-saison ou encore pour faire plaisir à votre meilleure amie, qui attend la visite de la cigogne! *Centre Décarie et Marché Central ou en ligne www.cartersoshkosh.ca

2. Soldes de saison chez Old Navy

Photo courtoisie

Alors que l’hiver arrive à sa fin, les ventes de fin de saison battent leur plein. La chaîne Old Navy organise toujours au cours de l’année plusieurs soldes quotidiens pour toute la famille. Faite un tour en magasin et dénichez pour les garçons des T-shirts à partir de 7 dollars ou encore des pantalons à partir de 12 dollars. Pour les filles, des robes sont soldés à 12 dollars. Ce qu’on aime d’Old Navy, c’est qu’on peut magasiner pour soi, pour les enfants et pour les ados, au même et seul endroit! *Dans une boutique Old Navy près de chez vous ou en ligne oldnavy.gapcanada.ca

3. Vente d’entrepôt Bô-Bébé

Photo courtoisie

Les jeunes ou futurs parents connaissent bien les magasins Bô-Bébé, spécialisés en produits pour les nourrissons, car on y trouve vraiment de tout : les meubles, les chaises berçantes, les berceaux, les biberons, les soins pour bébé et bien sûr les vêtements. Jusqu’au 8 mars prochain, une méga vente d’entrepôt aura lieu à la succursale de Laval et vous pourrez épargner jusqu’à 70 % de rabais, sur tous les articles! Avec le baby-boom de mon entourage et des baby showers qui se multiplient dans mon agenda, je dois dire que c’est l’adresse parfaite pour mettre la main sur des pyjamas, des couvertures, des sacs à langer et beaucoup plus à vraiment petits prix. * 2205 boulevard Industriel, Laval

4. Les habits de neige à rabais à Rodin Montréal

Photo courtoisie

Si vous prévoyez un week-end de ski, durant la pause scolaire, (qu’il s’agisse d’une première fois pour vos bambins ou encore que leurs habits de neige soient déjà trop petits), je vous dévoile un secret bien gardé de Montréal : Rodin Montréal. La boutique située sur la rue Saint-Hubert, est reconnue pour les robes de soirée pour femmes, mais attention, il y a une grande sélection de manteaux d’hiver pour hommes, pour femmes et aussi des habits de neige pour garçons et filles de la marque Gusti et Nanö, réduits jusqu’à 70% de rabais. D’ailleurs, leur slogan est : Le meilleur prix en ville. * 6907 rue Saint-Hubert, Montréal

5. Friperie la Boîte aux Trésors

Photo courtoisie

Vive les friperies! À l’adresse la Boîte aux Trésors, situé à Ville Saint-Laurent, on redonne vie non seulement aux vêtements, mais aussi aux jouets! Je vous gage que c’est le genre de shopping que votre héritier aimera! N’achetez plus des poupées Barbie et des camions de pompier à plein prix et venez plutôt faire un tour à cette friperie qui propose une grande d’objets pour les enfants de 0 à 10 ans, à prix doux. Oh oui, à titre d’information, l’endroit récupère aussi les sièges d’auto! * 1610 Rue Barré, Montréal