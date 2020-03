BONNIER, Dr Jean-Guy



À Montréal, le 26 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Dr Jean-Guy Bonnier, époux de feu Rachel Désourdy.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Lucie (Claude Léonard), Hélène (Alex Galdès) et François, ses petits-fils Martin, Loïc, Antoine, Guillaume et Francis, son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Ses réalisations et son implication dans le monde médical ont marqué sa vie. Cofondateur de l'Hôpital Général de Lasalle dont il fut le premier directeur médical et il a également été le Directeur du service de santé de la Ville de Lasalle pendant 32 ans ainsi que président fondateur du Centre d'Accueil Lasalle. Professeur adjoint à l'Université de Montréal, il a aussi oeuvré au sein de la commission médicale lors des Jeux Olympiques de 1976 et a fait partie de l'équipe médicale du Grand Prix de Montréal de Formule 1. Il s'est également démarqué en tant que pionnier dans le domaine de la santé publique nationale et a reçu en 1992 la médaille de carrière décernée par l'Association des Médecins Spécialistes en Santé Communautaire du Québec.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 mars 2020 de 19h à 21h en l'église :2715, CH. DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINEMONTRÉAL, QC, H3T 1B5ainsi que le samedi 7 mars de 10h à 12h et suivront les funérailles à 12h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Sault-Saint-Louis de Ville Lasalle (projet de maison de soins palliatifs qui lui tenait à coeur) à la mémoire de Dr Jean-Guy Bonnier.