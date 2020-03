PAOLITTO, Philomena

(née Montagano)



À Montréal, le dimanche 1er mars, est décédée Philomena Montagano, veuve d'Antonio Paolitto.Elle laisse dans le deuil ses enfants Antoinette et Umberto (Micheline Dépatie), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le mercredi 4 mars de 14h à 17h et 19h à 21h; dès 9h le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-de-la-Défense (6800, Henri-Julien, Montréal, Qc) le jeudi 5 mars à 11h. L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, Chemin Côte-des-Neiges, Montréal, Qc).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation ou la Société de votre choix serait apprécié.