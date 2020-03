KOLIAS KATSOUDAS, Eftimia "Effie"



C'est avec un immense chagrin que nous annonçons le décès paisible de Eftimia "Effie" Katsoudas Kolias, survenu le jeudi 27 février 2020, à l'âge de 64 ans.Elle laisse dans le deuil son époux depuis 45 ans, John Kolias, ses enfants Spiro et Anthony (Eleni), son petit-fils John-Anthony et un tout nouveau-né (vendredi le 28 février 2020) Elias. Elle laisse également son frère Peter (Antonella), sa soeur Toula, ses neveux et nièces, cousin(e)s et autres parents et amis en Grèce, aux États-Unis et au Canada.Les visites auront lieu le jeudi 5 mars 2020 de 15h à 21h, au salon :Les funérailles auront lieu vendredi matin à 10h à l'église St George Cathedral, au 2455 Chemin Côte Ste-Catherine, Montréal, H3T 1A8.