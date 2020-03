Acquitté d'une agression contre une professeure parce qu'il était «gelé»

CALGARY | Un jeune homme de Calgary a été acquitté, mardi, des accusations déposées contre lui après qu'il eut molesté à coup de bâton une professeure d'université alors qu'il était complètement nu, parce qu'il était trop affecté par la drogue pour comprendre ce qu'il faisait.

En janvier 2018, Matthew Brown a consommé une grande quantité de «champignons magiques» –une drogue hallucinogène – lors d'une fête chez un ami. Intoxiqué par la drogue, il s'est précipité à l'extérieur où il est parti à la course, se dénudant complètement au passage dans la nuit glaciale, ont relaté les médias locaux.

Peu après, il a abouti à la demeure d'une professeure de l'Université de Mount Royal, Janet Hamnett, où il s'est introduit par effraction. Sur place, il a asséné plusieurs coups à l'enseignante avec un manche à balai, lui causant des blessures aux mains et aux bras, avant de s'enfuir. Les policiers l'avaient finalement trouvé caché dans la salle de bain d'une autre maison.

Matthew Brown a affirmé, par la suite, avoir complètement oublié cet épisode.

La juge Michele Hollins a estimé, mardi, que l'homme aujourd'hui âgé de 29 ans n'avait pas conscience de ses gestes en raison de son «intoxication extrême» et qu'il ne peut donc pas en être tenu responsable.

En prenant connaissance du jugement, Matthew Brown a éclaté en sanglots. «Lorsque je me suis excusé pendant le procès, ça venait du fond de mon cœur et j'étais sincère. Je crois qu'ils savent à quel point j'ai des remords pour tout ce qui s'est produit», a-t-il commenté en sortant du tribunal, selon des propos relayés par Global News.

Janet Hamnett n'a pas assisté à l'audience, mais sa fille, Lara Unsworth, s'est montrée déçue. «On ne voulait pas qu'il soit sévèrement puni, mais on voulait qu'il soit tenu responsable et qu'une leçon soit partagée avec la société, que ce n'est pas OK de perdre le contrôle et de blesser des gens», a fait valoir en point de presse celle qui craint que le jugement ouvre la porte à d'autres décisions du même genre au pays.