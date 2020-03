Airbnb s’étend en dehors du centre-ville

De plus en plus de logements à louer sur Airbnb se trouvent dans des quartiers résidentiels de Montréal, comme Rosemont ou encore le Sud-Ouest.

Si la majorité des annonces restent concentrées au centre-ville et sur Le Plateau-Mont-Royal, des arrondissements périphériques mettent en place de nouvelles règles pour limiter les endroits où il est possible d’offrir un hébergement touristique temporaire, alors que des centaines d’appartements à louer sur Airbnb y font leur apparition.

Par exemple, à Rosemont-La-Petite-Patrie, on retrouvait en novembre 2019 près de 1530 appartements à louer sur Airbnb. L’arrondissement a adopté le mois dernier un règlement pour limiter ce type de location à la Plaza Saint-Hubert.

«La crise du logement qui sévit actuellement nous amène à resserrer les règles du jeu», souligne le maire Françcois William Croteau, faisant référence au taux d’inoccupation de 1,5% – le plus bas en 20 ans – enregistré à Montréal l’an dernier.

Dans Villeray–Saint-Michel—Parc-Extension, où on retrouvait à la même date 762 logements sur Airbnb, une première soirée de consultation a été organisée après que des comités de logement eurent signalé la problématique.

«C’est quand même assez important essentiellement le long de l’axe de la ligne orange, même un peu au niveau de l’axe de la ligne bleue. Beaucoup moins dans le district de Saint-Michel. On sait que ça remplace beaucoup de logements locatifs», note Sylvain Ouellet, conseiller municipal dans l’arrondissement.

«On n’est pas nécessairement contre l’économie de partage, mais on s’oppose lorsque le touriste est favorisé comparativement à la population locale. Tout est une question de dosage», ajoute M. Ouellet.

L’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve a aussi révisé la carte des secteurs où sont permises les résidences de tourisme. «C’est le temps d’agir présentement alors qu’on peut encore trouver des 4 1/2 en bas de 1000 $», soutient le maire Pierre Lessard-Blais. Dans son arrondissement, ce sont 696 logements qui étaient affichés sur Airbnb en novembre 2019.

«Si le gouvernement québécois ne met pas assez d’inspecteurs sur le terrain pour aller valider les plaintes et les dénonciations, notre initiative de zonage ne sera pas aussi efficace qu’on souhaiterait», prévient-il. «Selon nos estimations un peu grossières, on a quelques centaines de logements qui sont retirés (du marché) pour des occupations touristiques illégales.»

Tentant pour les propriétaires

Pour les propriétaires de logements, il peut être tentant d’afficher son appartement sur Airbnb, puisqu’il est possible de le rentabiliser en le louant ne serait-ce que quelques jours par mois.

Dans Rosemont--La-Petite-Patrie, par exemple, le prix moyen de location d’un appartement complet pour une seule nuit était de 221 $ en novembre 2019.

«Les prix (de location) vont être un peu moins élevés (qu’au centre-ville), mais on va quand même faire plus d’argent que si on louait à long terme», estime Maxime Roy-Allard du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

«C’est inquiétant et ça retire aussi des logements locatifs dans ces quartiers où les taux d’inoccupation sont très faibles particulièrement pour les grands logements pour loger les familles.»

David Wachsmuth, professeur d’urbanisme à l’Université McGill confirme qu’on voit de plus en plus d’annonces de location à court terme apparaître en dehors du centre-ville.

«De façon générale, la croissance de nouvelles annonces Airbnb à Montréal ralentit, notamment dans Ville-Marie et Le Plateau», dit-il, évoquant une certaine saturation du marché dans ces emplacements. «La croissance se produit dans certains quartiers voisins, comme Parc-Extension ou Villeray.»