Claude Julien va payer pour les autres

Le vrai message de Marc Bergevin est tellement clair qu’il est presque passé inaperçu. Lors d’une entrevue avec Mathias Brunet réalisée jeudi dernier, Bergevin a ressassé les lieux communs sur « le meilleur qui est à venir ».

Mais ce qu’il fallait retenir de cet entretien tient en deux paragraphes. Et si Claude Julien veut bien les lire, il va savoir ce qui l’attend en avril prochain.

« Mais une chose est sûre : si on joue avec le même manque de constance, on ne participera pas aux séries (l’an prochain). Il n’y a pas un joueur qui va venir cet été et qui va nous garantir une participation aux séries », a dit Bergevin.

Simple à comprendre : L’équipe a payé le prix pour un manque de constance. Et qui est censé faire jouer des gars avec une constance soir après soir ? Le coach. À Montréal, c’est Claude Julien.

TORTORELLA... IL L’A LA PATENTE !

Le paragraphe suivant est encore plus révélateur... et inquiétant pour Claude Julien.

« Pourquoi les Blue Jackets de Colombus, avec toutes leurs blessures, avec la perte d’Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky, surprennent ? Ils ont décidé de jouer en équipe, de porter attention aux détails. Les joueurs doivent acheter la salade vendue par l’entraîneur et jouer de façon structurée, être prêts à sacrifier leurs statistiques pour le bien de l’équipe. Les bonnes équipes font ça, et moi j’y crois vraiment. »

Autrement dit, John Tortorella a vendu sa salade, Claude Julien a séché avec sa laitue. C’est clair et c’est net.

Ce n’est pas la faute de l’organisation, ce n’est pas la faute de Trevor Timmins qui aurait raté Sidney Crosby à Rimouski, ce n’est pas la faute du développement bordélique des cadres de Bergevin, c’est le coach qui vend mal sa salade.

Conclusion : Claude Julien va être congédié et Marc Bergevin, si on l’a autorisé ou convaincu de donner cette entrevue, va rester en poste avec ceux qui ont créé le désastre. C’est écrit noir sur blanc.

DES CHIFFRES QUI PÈSENT LOURD

Il y a une flopée de compagnies et de sociétés à numéro qui forment l’organigramme du Groupe CH. Le cœur, ce sont les sociétés de portefeuille Groupes CH contrôlées à 51 pour cent par les frères Geoffrey et Andrew Molson. Bell détient 17 % du Groupe CH et un autre 7 % se retrouve dans les mains de la famille Thompson. Parmi les nombreux conseils d’administration des entreprises reliées au Canadien, ce sont ceux qui sont assis à la table du Groupe CH qui prennent les vraies décisions.

Et si officiellement, tout est au beau fixe, car l’argent coule encore à flots dans les diverses entreprises de l’empire tricolore, il y a au moins deux membres du conseil d’administration qui commencent à poser des questions. Parce que la vache à lait qui vend du evenko et des condos grâce à son prestige et à son lien d’amour avec le grand public, c’est encore et toujours le Canadien.

Et les questions qu’on a envie de poser au conseil, on commence à les connaître.

Genre : Comment ça se fait que depuis 10 ans, des équipes comme Washington, Pittsburgh, Boston ou Tampa Bay repêchent constamment après le Canadien et pourtant se retrouvent année après année parmi les meilleures équipes de la ligue ?

Comment ça se fait qu’à Washington, il y a 10 jours, il n’y avait aucun joueur repêché par l’organisation dans l’alignement ? Aucun. Comment cela se fait-il que le même soir, ou à peu près, les Bruins de Boston en avaient sept ?

LES CHIFFRENT DISENT QUE...

« Vous avez des spécialistes, faites vos recherches », m’a même dit une source branchée. Avec quelques questions supplémentaires pour Stéphane Laberge, un amant des recherches statistiques.

32 des 63 choix de Bruins de Boston de l’ère Bergevin ont joué au moins un match avec l’équipe (50,8 %).

22 des 57 choix des Capitals de Washington ont joué un match (38,5 %).

26 des 74 choix du Lightning de Tampa Bay : 35,1 %.

22 des 72 choix du Canadien ont disputé un match. Un faible taux de 30,6 %.

D’autres statistiques donnent froid dans le dos. Si Trevor Timmins avait seulement fait confiance un peu à la LHJMQ, il aurait pu ramasser Nikita Kucherov au deuxième tour, 58e au total. Il jouait à Rouyn-Noranda.

Je ne veux pas être vicieux, mais Patrice Bergeron et Brad Marchand ont été repêchés par Boston alors qu’ils étaient disponibles dans la LHMJQ. Mais c’était avant Marc Bergevin et on n’insistera pas. Mais Trevor Timmins était déjà boss à Montréal. Ça ne date pas d’hier le mépris pour tout ce qui est québécois.

LES GRANDS DUOS

Dans ses recherches, Laberge a déniché des perles. Ainsi, il a vérifié combien coûtaient les leaders et les plus hauts salariés des compétiteurs du Canadien.

Patrice Bergeron 6,9 M$ et Brad Marchand 6,1 M$ = 13 M$.

Alex Ovechkin 9,5 M$ et John Carlson 8 M$ = 17,5 M$

Nikita Kucherov 9,5 M$ et Victor Hedman 7,9 M$ = 17,4 M$

Evgeni Malkin 9,5 M$ et Sidney Crosby 8,7 M$ = 18,2 M$

Carey Price 10,5 M$ et Shea Weber 7,9 M$ = 18,4 M$

Vous savez déjà que Weber et Price vont imposer ces très lourds contrats jusqu’en 2026. Y pensez-vous ? 2026 ! Ils n’ont pas fait les séries depuis

trois ans.

Qui pensez-vous est mal organisé pour faire progresser une équipe ?

Encore les mêmes. Ceux qui se préparent à sacrifier Claude Julien sans pudeur et sans gêne.

Voilà ce dont on ne discute pas beaucoup au conseil d’administration du Groupe CH. Le cash rentre, même le Fonds de solidarité de la FTQ doit être content...