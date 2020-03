Coronavirus: 79 morts en Italie

Soixante-dix neuf personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes en Italie depuis le début de l’épidémie, soit 27 de plus en 24 heures dans un pays qui compte au total 2.502 cas, selon un décompte officiel publié mardi.

L’Italie est le 3e pays le plus touché par cette épidémie de pneumonie virale, après la Chine et la Corée du Sud.

Les décès ont eu lieu principalement en Lombardie (la région de Milan, 55 morts), 18 en Emilie-Romagne, 3 en Vénétie (autour de Venise), 2 dans les Marches (sud-est) et 1 en Ligurie (centre-ouest), a annoncé mardi à la presse le chef de la Protection civile, Angelo Borrelli.

Les personnes décédées avaient « de 55 ans à 101 ans », mais il s’agit « surtout de personnes de plus de 70 ans » avec une majorité d’octogénaires et nonagénaires, et « beaucoup avec des pathologies antérieures ».

M. Borrelli a aussi annoncé 466 nouveaux cas en 24 heures, ce qui porte le bilan total du nombre de personnes contaminées depuis le début de l’épidémie à 2.502, dont 160 personnes considérées comme guéries.

Parmi les 1.263 personnes encore hospitalisées mardi, 220 se trouvaient en soins intensifs. Mille autres personnes ne nécessitant pas de soins étaient consignées à domicile.

L’Italie a réalisé jusqu’à présent 25 856 tests sur des personnes susceptibles d’avoir été contaminées.

Le foyer principal de l’épidémie italienne a été identifié à Codogno, à 60 km au sud de Milan.