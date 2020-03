COVID-19 et grippe espagnole: l'histoire ne se répétera pas

Si vous revenez lire ce blogue régulièrement, vous avez déjà constaté que j’aime bien poser un regard sur l’actualité à la lumière du passé. Si j’observe et commente la politique américaine depuis une quinzaine d’années déjà, j’enseigne l’histoire depuis 25 ans et ma formation première reprend parfois le dessus.

Comme plusieurs d’entre vous peut-être, je surveille l’évolution du dossier du COVID-19. Je considère que, depuis le début, les autorités nous fournissent une information juste, appuyée sur des données scientifiques de premier ordre. Oui, les médias en parlent beaucoup, mais le sujet est difficile à éviter. Ici aussi, je crois que nous avons droit à une couverture honnête et professionnelle. Informer la population de manière éclairée, ce n’est pas faire du sensationnalisme.

C’est dans cette perspective que je voulais partager avec vous le contenu d’un article du magazine The Atlantic. Ce dernier présente souvent des dossiers plus fouillés et à connotation historique. J’y puise donc plus qu’une analyse de la politique américaine. D’ailleurs, The Atlantic est de tendance progressiste et je devine rapidement, en général, son orientation sur un sujet. Ce sont plutôt ses dossiers plus étoffés qui expliquent que je revienne assez régulièrement sur le site de cette véritable institution (le journal d’origine a été fondé en 1857).

Si le terme pandémie ébranle ne serait-ce que légèrement votre sentiment de sécurité, la lecture de l’article dont je m’inspire ne peut que vous rassurer et vous amener à voir les choses dans une plus juste perspective. Le XXe siècle a connu une pandémie qui, avec raison, a marqué les esprits. La grippe espagnole de 1918 -1919 a fait des millions de morts sur la planète. Selon l’auteur de l’article, Jeremy Brown, peu importe la sévérité du COVID-19, nous ne revivrons pas une telle catastrophe.

Brown est l’auteur du livre Influenza: The 100-Year Hunt to Cure the Deadliest Disease in History. Comment peut-il déjà se compromettre et avancer avec confiance que rien de semblable à 1918-1919 ne se développera? En raison des progrès scientifiques et des avancées en médecine. Oui, cette même science qu’on malmène parfois et dont trop d’Occidentaux doutent quand elle ne confirme pas leurs appréhensions.

Pour Brown, lors de l’éclosion de la grippe espagnole (H1N1), les chercheurs se perdaient en conjectures sur l’identité et les particularités du mal qui frappait autant de gens dans des endroits aussi éloignés. Non seulement on peinait à l’identifier, mais on ne parvenait pas non plus à en déterminer les causes.

Il n’y a rien de semblable en 2019-2020. En l’espace de deux semaines, nous connaissions le coupable et quels animaux en étaient les principaux porteurs. Alertée par les scientifiques chinois, la communauté scientifique internationale s’emploie depuis à mettre au point un vaccin tout en partageant les données les plus récentes avec l’ensemble de la planète. Connaître l’ennemi et le comprendre ne peut qu’accélérer les découvertes qui freineront la propagation, mais, surtout, amèneront la guérison.

Brown se permet d’être confiant parce que, en ce début de XXIe siècle, nous bénéficions également de toute une panoplie de médicaments qui permettent d’atténuer des effets ou des complications du virus. Des antiviraux aux antibiotiques, nous sommes beaucoup moins dépourvus que les victimes de la grippe espagnole.

Aux avancées présentées dans les paragraphes précédents, ajoutons que l’ensemble du personnel médical est aujourd’hui bien mieux formé et que nos hôpitaux modernes pensent à isoler les malades plutôt qu’à les regrouper, comme ce fut le cas en 1918-1919.

Je me doute bien que les lignes qui précèdent ne suffiront pas à rassurer ceux et celles d’entre nous qui sont plus inquiets, pas plus que ces informations ne nous épargneront les retombées parfois dramatiques de la propagation. J’y trouve cependant une leçon ou un message positif. La science a fait des progrès énormes et le choix le plus avisé est de nous en remettre aux conseils des experts.

Plusieurs des lecteurs qui commentent mes articles me trouvent parfois dur envers le président Trump et ils ont raison, je le suis. Sa gestion de la crise actuelle démontre d’ailleurs la raison principale de mes critiques répétées. À plusieurs reprises depuis deux semaines, il a contredit les experts mondiaux et ses propres scientifiques. Il n’y a pas de pire attitude, à mes yeux, que de discréditer les meilleures sources de savoir pour tenter de préserver un avantage politique.

De Justin Trudeau, de François Legault et des autres leaders mondiaux je m’attends à ce minimum de sérieux et de probité: on informe rapidement la population de manière transparente, tout en cédant le plancher aux personnes les plus qualifiées pour résorber la crise.

Pour l'article complet sur The Atlantic, vous cliquez ici.