Craintes et annulations

Tournages et sorties de films reportés, tournées de BTS et Green Day en Asie annulées : le coronavirus sème la pagaille dans une industrie du divertissement qui anticipe déjà des pertes de revenus de plusieurs milliards de dollars à l’échelle mondiale.

Uniquement dans les salles de cinéma, on prévoit un manque à gagner de 4 M$ d’ici la fin du mois de mars, selon une estimation relayée par le site Deadline.

Signe que la menace est prise au sérieux, l’importante tournée de promotion en Chine de No Time To Die, le nouveau film de James Bond, a été annulée. La sortie chinoise de Sonic The Hedgehog a été reportée et d’autres blockbusters, dont le nouveau Fast and Furious, risquent de subir le même sort alors que les cinémas demeurent fermés dans ce marché hyper payant.

Pendant ce temps, en Italie, où le virus a fait une percée significative depuis une semaine, le tournage du septième épisode de Mission Impossible, avec Tom Cruise, a été suspendu jusqu’à nouvel ordre.

En France, les sorties de deux longs métrages, Miss de Ruben Alvès et Rocks de Sarah Gavron, ont été repoussées par leurs producteurs en raison de l’épidémie de coronavirus qui a entraîné la fermeture des 34 salles de cinéma de l’Oise et du Morbihan.

À Milan, la célèbre Scala demeure fermée tandis qu’à Paris, le musée du Louvre a cessé temporairement ses activités en raison des craintes du personnel.

Les stars reportent

Le monde de la musique n’est pas en reste. Méga vedette planétaire de la K-pop, le groupe coréen BTS a renoncé à se produire dans son propre pays tandis que Green Day a remis à plus tard la portion asiatique de sa tournée mondiale.

Stormzy, Khalid, X Ambassadors, Avril Lavigne, The National, New Order et plusieurs stars asiatiques ont annulé ou reporté des tournées dans les pays d’Asie.

Aux États-Unis, un important festival de K-pop a été annulé à Los Angeles.

Le Cirque analyse

Le Cirque du Soleil, qui a dû fermer son théâtre à Hangzhou et annuler le passage du spectacle Amaluna à Hong Kong, du 2 au 26 avril, maintient ses activités en Europe, notamment les représentations de Totem à Rome, en avril, et Milan, en mai-juin.

« Nos équipes analysent la situation à l’échelle mondiale quotidiennement », mentionne par courriel une attachée de presse du Cirque, Élise Tellier.

Sur le territoire québécois, le coronavirus n’a pas encore fait des siennes, mais le Regroupement des événements majeurs internationaux a tout de même recommandé à ses membres de contacter leurs assureurs et de prévoir des plans de contingence.

- Avec la collaboration de Raphaël Gendron-Martin