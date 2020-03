Festival Filministes: les angles morts sur grand écran

Le festival de films Filministes, présenté du 4 au 8 mars à Montréal, souhaite donner une tribune aux femmes ainsi qu’aux personnes sous-représentées dans l’industrie du cinéma.

Ce sont cinq longs-métrages, une classe de maître, une table ronde, une exposition, ainsi que 36 courts métrages qui seront présentés dans le cadre du festival Filministes, un rendez-vous cinéma qui investira pour l’occasion le Ausgang Plaza, le Théâtre Plaza et le Cinéma Moderne. L’objectif de proposer une programmation consacrée non seulement aux femmes, mais également aux personnes dont la parole est d’ordinaire moins écoutée, se fait sentir de plusieurs manières.

«Au départ, dès que l’on fait la sélection de films, on est attentifs aux enjeux qui sont abordés, mais aussi à l’équipe de production derrière, à la réalisation, explique Anne-Julie Beaudin, coorganisatrice de l’événement. Ensuite, quand on constitue nos panels de discussion, on va également chercher des personnes dont on entend moins la voix. On va se demander également qui gravite autour du festival, qui sont nos complices, qui est à la promotion, etc. C’est à tous ces niveaux que l’on recherche des femmes, des personnes non binaires, des femmes racisées, des Autochtones, des gens qui historiquement ont eu moins la parole.»

Présenté cette année pour une troisième édition, l’événement abordera à travers sa programmation plusieurs enjeux qui résonnent aujourd’hui, comme la disparition des femmes et des filles autochtones, la médecine en temps de guerre, les représentations artistiques queers, la pornographie féministe et quelques autres. Le festival propose également, à la toute fin des projections, des discussions orientées autour des thèmes abordés.

«L’ADN de Filministes, c’est de toujours cadrer les projections de discussions avec des invités qu’on sélectionne pour leur expérience ou pour leur expertise, poursuit la coorganisatrice. Ça peut être des chercheurs universitaires, des artistes ou des personnes qui de par leur vécu ont développé une connaissance de leur sujet.»

Esthétique queer

Parmi les longs-métrages présentés, le film Holy Trinity de la réalisatrice Molly Hewitt, qui pose un regard sur l’imaginaire queer, promet d’être bien déstabilisant, selon l’organisation du festival.

«Le film Holy Trinity, que l’on présente le vendredi 6 mars au Ausgang Plaza sous le thème "esthétiques et imaginaires queers", c’est vraiment l’occasion d’aller voir un film qui est complètement déjanté. Ça détonne beaucoup de l’offre usuelle», soutient Anne-Julie Beaudin.

«Souvent, la pensée queer va être approchée de façon identitaire, politique ou militante, mais ce film-là va vraiment en faire une démonstration picturale, esthétique. C’est une hallucination qui dure presque deux heures, poursuit-elle le sourire aux lèvres. Mais en même temps, c’est un film qui est vraiment porté par un projet politique, il y a une sensibilité à travers tout ça.»