Boxe thaïlandaise: «je pensais mourir», dit Jean-Philippe Bolduc

Lassé par l’entraînement traditionnel du football pendant la saison morte, Jean-Philippe Bolduc a adopté la boxe thaïlandaise il y a trois ans. Le demi défensif du Rouge et Noir d’Ottawa a franchi une étape de plus depuis deux ans.

Tout juste de retour de Thaïlande, Bolduc a participé à un entraînement intensif de deux semaines au Tiger Muay Thai situé sur l’île de Phuket, centre qui abrite les meilleurs combattants de One Fighting Championship et quelques-uns du UFC.

Le Muay Thaï ou boxe thaïlandaise est le sport national en Thaïlande.

«Certains vont dans un tout inclus pour boire alors que moi j’ai été dans un tout inclus pour m’entraîner», image l’ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval.

«Je ne me bats pas pour ne pas me blesser et je ne prévois pas le faire après ma carrière de football même si j’apprécie ceux qui pratiquent ce sport comme spectateur, mais il y a un gros volet d’entraînement physique. Je pensais mourir la première fois que j’ai fait du sac pendant un round de cinq minutes», ajoute-t-il.

Bolduc avait besoin d’un nouveau défi. «À près de 30 ans, je ne suis pas blasé du football, mais j’étais tanné de la formule traditionnelle d’entraînement, explique-t-il. On s’entraîne toujours de la même façon depuis l’âge de 16 ans avec la course et les poids. J’avais besoin d’un nouveau défi et de donner un second souffle à mon entraînement d’hiver. Ça m’a donné un regain d’énergie. Je m’entraîne en boxe thaïlandaise deux fois par semaine à Ottawa.»

«Impressionné»

Grand amateur de UFC en compagnie de son chum et ancien coéquipier Danny Groulx, Bolduc a découvert le camp Tiger Muay Thai il y a sept ou huit ans.

«J’ai été très impressionné, souligne-t-il. C’est un endroit très recherché par les enthousiastes et la communauté des arts martiaux mixtes. Il n’y a pas de distractions et on retrouve une rue remplie de restaurants santé tout près.»

À la suite d’une première expérience en 2019, Bolduc y est retourné cette année après un voyage de 16 jours aux Philippines avec sa copine.

«Je ne sais pas s’il y a une corrélation entre les deux, mais j’ai connu en 2019 ma meilleure saison à vie dans la LCF», a affirmé celui qui n’a pas hésité à signer de nouveau avec le Rouge et Noir au lieu de tester le marché des joueurs autonomes.

«C’est pourquoi j’ai décidé de répéter cette année. C’est un engagement financier important, mais j’obtiens des résultats positifs. Avec le transport et tout inclus, on parle d’un voyage de 2500 $. C’est l’avion qui coûte le plus cher parce que le logement et la nourriture ne sont pas élevés. J’ai passé un beau mois en Asie du Sud-Est.»

Une vedette québécoise

Au Tiger Muay Thai, un Québécois est très connu. Le Gatinois David Leduc a en effet remporté une compétition relevée il y a quelques années et il est devenu une figure très populaire en Asie.

«Quand tu dis que tu parles français, ce n’est pas long que les gens font le lien avec David. Ils vendent des gilets à son effigie. Je ne le connais pas personnellement, mais sa sœur a travaillé avec le Rouge et Noir et j’ai croisé David à quelques reprises.»