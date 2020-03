Je sors, je reste

Coup de cœur

Projet 2000

Une gang d’amis se préparent pour leur bal de fin d’année du secondaire. Comme nous sommes en juin 1999, la menace du bogue de l’an 2000 plane sur les étudiants. En plus, un événement impromptu les fera sentir encore plus l’urgence de vivre. Les amis créeront alors une liste de tout ce qu’ils devraient faire dès que possible. Cette nouvelle websérie, écrite par Julien Lacroix, Olivier Thivierge et Louis Morissette, est composée de neuf épisodes de 10 à 14 minutes chacun.

Disponible sur ICI tou.tv depuis le 25 février

Je sors

Gala

Prends ça court!

C’est ce soir qu’aura lieu la 16e édition du gala Prends ça court! Dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma. Le comédien Marc Beaupré animera la soirée accompagnée du groupe rock Les Shirley qui égayera la soirée avec sa musique bien festive. Cette année, pas moins de 63 films sont en compétition.

Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise - 335 boulevard de Maisonneuve Est

Théâtre

Tout passera

Cette pièce du Collectif jaune écarlate, présentée jusqu’au 21 mars dans la salle intime du Théâtre Prospero, se penche sur le processus créatif d’un artiste. Annie vit le deuil de son père. Elle réalise que cette épreuve lui amène à se découvrir de nouveaux talents. La femme conçoit un lieu pour faire son deuil. Le public est invité à interagir avec cet endroit particulier.

Ce soir à 20h15 au Théâtre Prospero - 1371 rue Ontario Est

Théâtre

L’Inframonde

Ce texte de Jennifer Haley, mis en scène par Catherine Vidal, nous amène dans un futur peut-être pas si lointain. L’inframonde est en quelque sorte un internet du futur. Il y contient un jeu qui permet de mettre à profit tous ses sens. On y obtient une grande liberté que plusieurs utilisent pour réaliser leurs plus grands fantasmes. Une détective viendra cependant mettre le nez dans ce jeu et commencera à questionner l’illégalité de certains gestes commis, et ce, même si le tout ce déroule dans un monde virtuel. La pièce sera présentée jusqu’au 3 avril.

Ce soir à 19h au La Petite Licorne – 4559 avenue Papineau

Cirque

Le Monastère

Dans la cadre de la série Arrête ton cirque! C’est la relâche!, le cabaret circassien Le Monastère sera présenté aujourd’hui dans l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles. Les meilleurs artistes de cirque contemporain seront du spectacle, pour un moment qui plaira à toute la famille.

Aujourd’hui à 14h à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles – 14 001 rue Notre-Dame Est

Art visuel

Ethereal

La SAT présente, jusqu’au 28 mars, une œuvre qui rend hommage à la transformation de la matière. L’installation immersive nous plonge dans un voyage qui nous permet de voir des constructions humaines sous un tout autre angle, alors que les artistes Fraction et Starnault réfléchissent sur la malléabilité et la fragilité de ceux-ci.

Ce soir à 19h à la Société des arts technologiques – 1201 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Web

La liste des choses qui existent

Cette nouvelle websérie inspirée de la bande dessinée du même nom met en vedette deux filles curieuses, Cathon et Iris. Ensemble, elles tentent de démystifier, avec humour et candeur, les origines d’objets du quotidien, tels que le téléphone cellulaire, le micro-onde, l’appareil photo, l’horloge et la frite.

Disponible sur ONF.ca depuis le 28 février

Livre

Petites cendres ou la capture

Avec la fin de sa série Soifs, Marie-Claire Blais nous présente un tout nouveau roman qui se déroule au sud des États-Unis. Un policier intervient auprès d’un vieil itinérant noir couché dans la rue, alors qu’il s’apprête à l’amener en prison, un travesti intervient. L’auteure nous amène à réfléchir sur le jeu de pouvoir et le racisme.

Sorti en librairie aujourd’hui

Livre

Le Puits

Vincent Fournier-Boisvert nous amène à Saint-Hyacinthe en 1996. Le meurtre d’une vache déclenche une enquête pour la sous-lieutenante Monique Demers et son patron Réal Rondeau. En fouillant, ils découvriront que ce n’est pas seulement le meurtre d’une vache, mais aussi la disparition du fils du propriétaire.

Sorti le 21 février