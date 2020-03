«Jouliks» de Mariloup Wolfe disponible sur toutes les plateformes

Quatre mois après sa sortie en salle, le film québécois «Jouliks» est maintenant offert en DVD ainsi que sur iTunes et les plateformes de vidéo sur demande.

Seconde réalisation pour le cinéma par Mariloup Wolfe («Les pieds dans le vide»), l’histoire d’amour est celle de Zak et Véra qui ont vécu une passion dévorante. Une histoire vue par leur fille, Yanna, âgée de sept ans. Le récit a été imaginé par Marie-Christine Lê-Huu, qui en a d’abord fait une pièce de théâtre.

Le long métrage met en vedette Jeanne Roux-Côté, Victor Andrés Trelles-Turgeon et Lilou Roy-Lanouette dans son tout premier rôle à l’écran.

L’œuvre été projetée lors de divers événements au cours de la dernière année, dont au Milan International Film Festival, en Italie.

Mariloup Wolfe planche actuellement sur «Le Grand Movie», une série documentaire pour laquelle est agira à titre d’animatrice et de réalisatrice, et qui sera diffusée par Canal Vie à l’automne. Des familles qui ont choisi de délaisser un grand centre urbain et d’élire domicile en région y seront en vedette.