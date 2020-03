Le joggeur bien-aimé

Tous les usagers de la route sont haïssables, sauf le joggeur. Avez-vous déjà entendu quelqu’un déblatérer contre les amateurs de course à pied sur la voie publique ?

Depuis que je cours pour me déplacer en ville dans le cadre de mon travail, je bénéficie d’un niveau de respect que je ne croyais pas possible sur la route de la part de mes concitoyens. Le même « moi » a droit à des traitements différents selon qu’il va marchant ou courant. J’arrive à la course à un passage piétonnier ? Les voitures s’arrêtent. Si j’y arrive en marchant, elles risquent fréquemment de me rouler sur les pieds ou freinent à la dernière seconde.

La semaine dernière, en course vers l’hôtel de ville, à l’angle de Papineau et Notre-Dame (presque sous le pont), un camionneur, qui avait arrêté son poids lourd au feu rouge, m’a salué cordialement tandis que je passais devant lui. Ça m’arrive souvent depuis que je trotte dans Montréal. On me sourit, on me salue. C’est contagieux ; contaminé par cette courtoisie, j’ai contracté l’habitude, aussi, de saluer ceux que je croise. La métropole ne m’a jamais parue si amicale.

Mauvaise presse

Le plus détesté des usagers de la route, c’est maintenant l’utilisateur de trottinette électrique. Je ne reviendrai pas sur le ridicule des récriminations « trottinettophobes » qui ont incité la Ville à les bannir il y a deux semaines.

L’automobiliste a mauvaise presse : pollueur, encombrant, compulsif du klaxon, obsédé de vitesse, oublieux du clignotant, outrepasseur de traverses piétonnières, etc. Et l’automobile en elle-même, bête noire des écologistes, pâtit d’une terrible réputation.

Défaut

Même l’inoffensif piéton essuie des reproches : il ne respecte pas le feu rouge, se tient dans la rue au lieu du trottoir en attendant aux intersections, il se camoufle tel un ninja la nuit et il traverse sans crier gare n’importe où.

Le cycliste suscite son lot de critiques violentes. Il roule au milieu de la rue et force les voitures à ralentir. Il frôle les piétons sur le trottoir. Il se croit tout permis. Combien de tribunes téléphoniques ont été consacrées essentiellement à déverser du venin sur le cyclisme urbain ? Certains automobilistes frôlent volontairement les cyclistes ; comme joggeur, ça ne m’est jamais arrivé. Apparemment, le joggeur n’a pas d’ennemis. Personne ne lui en veut ou ne songe à se plaindre de lui.

En fait, le seul vice des joggeurs, surtout lorsqu’ils sont journalistes, c’est de ne jamais s’arrêter de parler de course, une activité dont tout le monde, sauf eux, se moque éperdument.