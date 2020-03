Le Temple de la renommée attend Tiger Woods

L’Américain Tiger Woods figure parmi les 10 finalistes à une possible intronisation au Temple de la renommée mondial du golf en 2021.

Les autres golfeurs admissibles au Panthéon sont Johnny Farrell, Padraig Harrington et Tom Weiskopf chez les hommes, ainsi que Beverly Hanson, Dottie Pepper, Sandra Palmer et Susie Maxwell Berning du côté des femmes. Deux bâtisseurs sont aussi en lice, soit Tim Finchem et Marion Hollins.

Woods, 44 ans, a été choisi par un comité de sélection de 26 individus comprenant Mark O’Meara, Karrie Webb, Hale Irwin, Juli Inkster et Colin Montgomerie. Le bureau des gouverneurs du Temple a récemment abaissé l’âge d’admissibilité des nouveaux membres, celui-ci passant de 50 à 45 ans. Les joueurs à la retraite depuis trois ans ont également une chance d’être sélectionnés.

Dans un communiqué émis mardi sur le site du circuit de la PGA, le Temple a indiqué qu’un panel de 20 personnes étudiera les candidatures et identifiera les intronisés prochainement. La date de la cérémonie demeure indéterminée.