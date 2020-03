Lehkonen inquiet pour Boychuk

BROOKLYN | Il y a des scènes qui donnent froid dans le dos. En troisième période, Johnny Boychuk a reçu un coup de patin accidentel d’Artturi Lehkonen directement au visage. Le défenseur des Islanders a placé son gant sur son visage avant de retraiter immédiatement au vestiaire.

En conférence de presse après le match, Barry Trotz n’a pas confirmé la gravité de la blessure à Boychuk, disant qu’il se faisait évaluer par les médecins de l’équipe.

Lehkonen avait le moral dans les talons après la rencontre.

« J’ai vu la reprise et c’est une scène qui fait peur, a dit le Finlandais. Je me sens terriblement mal. Je l’ai frappé avec mon patin au visage. J’espère que je n’ai pas touché son œil. J’ai senti immédiatement que je l’avais atteint au visage. Je me suis tourné et je ne savais pas comment réagir. »

Posté devant le filet de Semyon Varlamov, Lehkonen a trébuché sur le bâton du gardien et il a atteint Boychuk avec la lame de son patin dans sa chute.

« J’espère qu’il ira bien, a souhaité le numéro 62. Ça fait peur. C’est malheureux comme incident. »

« Un bon gars »

Phillip Danault était également sur la patinoire lors de cet incident.

« J’ai peur pour son œil, a affirmé le Québécois. J’ai hâte de recevoir des nouvelles. C’est vraiment épeurant un incident de la sorte. Je ne souhaite ça à personne. »

Joe Haggerty, un collègue de Boston, a écrit sur Twitter que Boychuk aurait été coupé à la paupière et que son œil n’aurait pas été touché. Les Islanders n’ont toutefois pas confirmé cette information.

Avant de porter le chandail des Islanders pour le début de la saison 2014-2015, Boychuk a joué cinq saisons complètes avec les Bruins. Il a gagné la coupe Stanley sous les ordres de Claude Julien en 2011.

« Tout le monde était inquiet dans le vestiaire après le match, a souligné Julien. Un coup de patin au visage, ça fait peur à tout le monde. En espérant que les nouvelles soient rassurantes dans son cas. J’ai texté Barry Trotz pour m’informer de son état de santé... On est plusieurs à le connaître chez le Canadien, c’est un bon gars. »

Tatar tombe, Hudon se lève

Tomas Tatar est l’un des cinq joueurs du CH qui a participé aux 68 matchs cette année. Danault, Max Domi, Jeff Petry et Nick Suzuki sont les autres qui ne sont pas encore tombés au combat. La séquence de Tatar pourrait toutefois prendre fin lors de la prochaine

rencontre à Tampa.

Blessé au haut du corps en première période, l’attaquant a fait seulement quatre présences contre les Islanders. En son absence,

Lehkonen, Paul Byron et Charles Hudon ont alterné à l’aile gauche aux côtés de Danault et de Brendan Gallagher.

« Nous avons perdu un guerrier en Tatar, mais nous avons réussi à le remplacer, a affirmé Danault. Les autres ailiers ont élevé leur jeu. Ça devrait toujours se passer ainsi. Nous avons joué un bon match. »