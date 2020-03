L'élection de Trump aurait perturbé la natalité en Ontario

L'élection du président américain Donald Trump semble avoir eu une conséquence pour le moins inattendue en Ontario: dans les mois qui ont suivi, moins de garçons qu'à l'habitude sont nés dans cette province, particulièrement dans les comtés jugés plus progressistes.

Bon an mal an, le ratio des naissances entre les garçons et les filles est légèrement à l'avantage des premiers. Cependant, de précédentes études ont déjà démontré que, lors de catastrophes naturelles ou d'événements traumatisants, comme une attaque terroriste de grande ampleur, on observe une légère baisse du nombre de naissances de garçons de trois à cinq mois après l'événement, suivie d'un retour à la normale.

Partant de ce constat, le Dr Ravi Retnakaran s'est demandé si l'élection du président Trump pouvait avoir eu un effet au nord de la frontière. Pour ce faire, il a recensé les 1 079 758 naissances enregistrées en Ontario entre avril 2010 et octobre 2017, en quête de tendances sur le ratio entre garçons et filles.

En analysant les données dans les mois suivants l'élection, le chercheur s'est aperçu que le ratio de naissance est devenu pratiquement identique entre les garçons et les filles dans les circonscriptions comptant une grande proportion d'électeurs libéraux et néo-démocrates. Autrement dit, le nombre de naissances de garçons a chuté dans ces régions, quatre mois après l'élection de M. Trump, avant de retourner à la normale.

Cependant, le même phénomène ne s'est pas produit dans les circonscriptions plus enclines à voter pour les conservateurs.

Le Dr Retnakaran a lui-même été abasourdi de constater que son hypothèse se tenait. «Surtout, nous avons été surpris de voir que l'effet est visible dans les secteurs appuyant les libéraux, mais pas dans les régions conservatrices», a-t-il fait valoir dans un bref communiqué publié par l'hôpital du Mont Sinaï, à Toronto, auquel est rattaché le scientifique.

L'étude a été publiée mardi par le «British Medical Journal».