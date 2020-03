Les employés de l’État sont mieux payés que ceux du privé, selon l’Institut Fraser

Les employés de l’État ont une rémunération supérieure à ceux du privé au Québec, selon une étude publiée mardi par l’Institut Fraser.

Les employés municipaux, provinciaux et fédéraux qui travaillaient au Québec avaient en moyenne un salaire plus élevé de 9,2 % que ceux occupant des emplois comparables au privé en 2018.

Toutefois, en tenant compte de la syndicalisation, les employés de l’État ont un salaire supérieur de 5,8 %, d’après l’Institut Fraser.

«Bien sûr, les gouvernements au Québec doivent offrir une rémunération compétitive pour attirer des employés qualifiés, mais il est indéniable que les salaires et les avantages sociaux dans le secteur public sont en décalage par rapport au secteur privé», a affirmé Vincent Geloso, agrégé supérieur à l’Institut Fraser et professeur agrégé d’économie à King’s University College, par communiqué.

Cette organisation prônant le libre-marché fait aussi valoir que les employés de l’État jouissent d’avantages non salariaux «beaucoup plus généreux», comme la sécurité d’emploi et des régimes de retraite avantageux.

«Au Québec, près de 9 travailleurs gouvernementaux sur 10 (90,8 %) disposent d’un régime de retraite à prestations déterminées qui offre un niveau garanti de prestations à la retraite, contre 1 travailleur sur 10 dans le secteur privé (11,8 %)», a souligné l’Institut Fraser.