Les luminaires de cette compagnie montréalaise font fureur

Parfois, il suffit d’un beau luminaire pour donner un petit «oumf» à une pièce. Les magnifiques créations de l'entreprise père-fille Jacques & Anna sont certainement ce qu'il vous faut pour embellir votre appartement.

Le studio de design basé à Montréal se spécialise dans la conception de luminaires minimalistes qui s'intègrent avec douceur dans n'importe quel décor, ou presque.

Roches, minéraux, béton, céramiques, bois, verre... L'entreprise cherche à innover en utilisant toutes sortes de matières afin de réaliser des créations uniques.

On peut d'ailleurs voir leurs magnifiques luminaires dans de nombreux établissements de Montréal et de la Rive-Sud... Le café 8 oz., le restaurant Candide, le bar Le Record, le restaurant Le Fricot, la boulangerie Automne, le New City Gas, la boutique de Trois fois par jour font partie de ces établissements qui possèdent des créations de Jacques & Anna.

Il n'est pas rare également de voir les luminaires de cette entreprise dans de magnifiques maisons signées La Shed ou CatherineCatherine.

