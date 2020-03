Les tentatives de fraude sont répandues, selon la Banque TD

Les tentatives de fraude financière sont courantes, d’après un nouveau sondage d’Ipsos dévoilé mardi par la Banque TD.

Au cours de la dernière année, 44 % des répondants disent avoir été la cible d’une tentative de fraude. Environ 39 % affirment avoir évité une fraude, tandis que 5 % soutiennent en avoir été victime.

Malgré tout, seulement 13 % des personnes sondées se sentent ciblées par les fraudeurs.

Selon l’enquête de la TD, la méthode la plus fréquente demeure les arnaques téléphoniques, dans lesquelles le fraudeur prétend travailler à l'Agence du revenu du Canada (58 %). La deuxième méthode la plus courante serait l’hameçonnage par message texte ou courriel (56 %).

«Afin de contrer la fraude, nous encourageons les Canadiens à faire une pause et à réfléchir avant de réagir, ainsi qu'à parler à deux personnes, parmi les membres de leur famille ou leurs amis, des tentatives de fraude auxquelles ils font face. Raconter votre histoire peut être précieux pour empêcher d'autres personnes d'être la proie de fraudeurs», a affirmé le directeur de l'unité de réception des plaintes du Centre antifraude du Canada, Jeffrey Thomson.

«Il est important de signaler les fraudes, car cela favorise les enquêtes mondiales, les programmes de perturbation des activités frauduleuses et les messages de prévention de la fraude», a-t-il ajouté.

Les plus jeunes et les étudiants (29 %) sont les plus susceptibles de se sentir ciblés par les fraudeurs, devant les milléniaux (16 %). C’est tout le contraire pour les baby-boomers, car 92 % d’entre eux ne se sentent pas vulnérables.

Ce sondage a été mené en ligne le 4 et 5 février dernier auprès de 1002 adultes canadiens.