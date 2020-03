L’industrie des réunions et congrès frappée par la crainte de contagion du coronavirus

L’inquiétude entourant le coronavirus commence à gagner sérieusement l’industrie des réunions, salons et congrès de Montréal et de Québec.

Depuis vendredi, le Palais des congrès de Montréal a déjà essuyé l’annulation de deux événements d’envergure nationale. Et celui de Québec dit devoir composer avec une plus grande inquiétude des organisateurs de ces congrès et salons internationaux.

« On est là-dedans par-dessus la tête », reconnaissait hier Eve Paré, PDG de l’Association­­­ des grands hôtels de Mont­réal (AGHM). Je n’ai pas eu vent d’événements majeurs qui n’auront pas lieu, mais je sais que des délégations attendues d’Asie ont déjà annulé leur séjour à Montréal. »

La situation n’est pas encore comparable à celle que l’on connaît dans d’autres villes d’Asie ou d’Europe, victimes d’annulation en masse de congrès ou événements internationaux.

« Par chance, nous ne sommes pas encore très touchés, souffle Manuela Goya, vice-présidente de Tourisme Mont­réal. La F1, par exemple, est toujours à l’agenda. Mais disons que tout le monde demeure aux aguets. »

C’est que, tandis que des centaines de victimes continuent de mourir tous les jours du COVID-19, nul n’ignore que les choses peuvent évoluer rapidement.

Étonnement

Le porte-parole du Palais des congrès s’étonnait que deux événements aient été annulés au cours d’une même fin de semaine.

L’Agence mondiale antidopage, dont le siège est situé à Montréal, s’est aussi retrouvée victime de la situation. Devant une nouvelle directive des autorités suisses, interdisant les regroupements de plus de 1000 personnes, l’organisation n’a eu d’autre choix que d’annuler le symposium annuel devant se tenir à Lausanne dans quelques jours.

De la même manière, les organisateurs du Salon de l’automobile de Genève, l’un des plus grands du genre, n’ont eu d’autre choix que d’annuler le rendez-vous attirant chaque année 600 000 visiteurs. À elle seule, cette décision entraînera des centaines de millions de dollars de pertes, pour Genève comme pour l’industrie.

En France aussi

Photo AFP

Le scénario n’est guère plus rose en France, où pour des raisons de santé là aussi, le gouvernement a imposé l’annulation de tout rassemblement « de plus de 5000 personnes ». Ainsi, le Salon de l’agriculture a été interrompu précipitamment, le semi-marathon de Paris a été reporté, et le Salon du livre de Paris a été carrément annulé.

L’Italie, l’Allemagne, et l’Espagne sont aussi confrontées à cette nouvelle réalité qui pourrait bien finir par servir l’industrie d’ici. En 2003, en pleine crise du SRAS, des réunions prévues à Toronto avaient été déplacées à Montréal.

10 événements majeurs annulés