L'entreprise Louis Garneau se place à l'abri de ses créanciers

En difficultés financières, le détaillant québécois Louis Garneau se place sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et entame une importante restructuration.

Vendredi, la direction de l’entreprise a rencontré les employés à son usine de Saint-Augustin-de-Desmaures pour annoncer la mauvaise nouvelle. Au total, 66 travailleurs perdront leur boulot.

«Nous sommes profondément attristés et sincèrement désolés d’être contraints de remercier temporairement plusieurs de nos fidèles employés», a indiqué Louis Garneau, président fondateur. «Malheureusement, nous sommes dans une situation où nous devons prendre des décisions difficiles pour l’avenir de l’entreprise», ajoute-t-il.

En septembre dernier, l’enseigne avait aussi fermé son unité de production textile dans la grande région de Québec. Une cinquantaine de personnes s’étaient alors retrouvées sur le chômage. Elles avaient, entre autres, reçu une indemnité compensatoire égale à dix semaines de salaire.

Ce sont d’importantes dépenses au cours des dernières années qui auraient miné la santé financière de l’organisation spécialisée dans les vélos. Elle aurait aujourd'hui des difficultés à payer certains de ses fournisseurs.

En 2018, la compagnie a notamment fait l’acquisition des détaillants de vêtements SUGOI et SOMBRIO, basées à Vancouver. Elle avait aussi reçu un coup de pouce financier de 1,8 million $ du gouvernement pour soutenir un projet de 2,6 millions $ visant à revoir sa stratégie numérique et mettre en place un nouveau système de gestion de l’information.

Récemment, le détaillant d’articles de sport La Cordée s’est aussi placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Cette compagnie devait notamment 75 000 $ à Louis Garneau, selon des documents publics.

«Avec la crise qui frappe le marché, c’est un véritable vent de face que nous devons affronter. Nos problèmes ont débuté il y a 36 mois avec les faillites de deux de nos plus gros clients à l’international, ce qui a mis une pression importante sur nos liquidités», mentionne M. Garneau, qui souhaite garder le siège social de l’organisation au Québec.

«J’ai décidé avec mon équipe de me battre et de tout faire pour garder l’entreprise à Saint-Augustin», poursuit l’homme d’affaires.

En septembre, le groupe Louis Garneau comptait près de 400 employés. En plus des installations à Saint-Augustin-de-Desmaures, la marque de vêtements pour cyclistes détient un centre de distribution au Vermont, une usine au Mexique ainsi qu’un entrepôt à Toulouse, en France.

C’est la firme Raymond Chabot qui pilotera la restructuration de la compagnie. Un plan de redressement sera éventuellement présenté aux créanciers. L’avis d’intention déposé ne touche pas Louis Garneau USA, Louis Garneau Mexico et Sugoi Global.

Informations démenties plus tôt

Joint la semaine dernière pour discuter de la situation financière de son entreprise, Louis Garneau avait initialement nié les informations du Journal.



Difficultés financières, restructuration, mises à pied, le président et fondateur de l’entreprise avait balayé toutes possibilités du revers de la main. «Non, non, non, ce sont des rumeurs. Je n’embarque pas là-dedans, voyons donc», s’était exclamé M. Garneau.

«Je n’ai pas cette nouvelle-là à vous donner, pas du tout», a-t-il ajouté, se disant surpris d’entendre de tels échos sur son entreprise.