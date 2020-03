«L’une des pires expériences de ma carrière», dit David Desharnais

L’ancien attaquant du Canadien David Desharnais vit une situation assez bizarre, alors que la Ligue nationale de Suisse, où il évolue cette saison, a récemment tenu des matchs à huis clos en raison du coronavirus qui progresse lentement en Europe.

Les ligues professionnelles de hockey en Suisse ont également décidé de reporter leurs séries éliminatoires jusqu’au 15 mars. C’est loin d’être l’idéal, mais le Québécois de 33 ans s’ajuste.

«C'était pas mal une des pires expériences de ma carrière», a-t-il avoué au sujet de ces matchs tenus dans un aréna vide, en entrevue au réseau TVA Sports.

«En plus, l'avant-dernier match, il nous fallait un point pour se qualifier pour les séries, on a joué à Berne dans un aréna qui a peut-être 12 000 ou 13 000 personnes et il n'y avait personne, pas d'ambiance, rien, a-t-il ajouté. Ça a été très difficile, mais on a réussi à aller chercher un point là-bas.»

Son équipe, le Fribourg-Gotteron HC, participera donc aux séries cette année, mais il faut encore attendre. Desharnais admet que «ce n'est pas l'idéal d'avoir un deux-trois semaines de congé», mais qu’il compte bien en profiter pour soigner de «petits bobos» et passer du temps en famille.

Ce temps, il risque d’ailleurs de le passer en grande partie cloîtré chez lui en raison des risques concernant le coronavirus. S’il n’est pas terrorisé par la situation, il se montre tout de même prudent.

«On est dans un pays où ils ne niaisent pas vraiment avec ça», a-t-il indiqué.

«Il n'y a pas eu trop de cas ici jusqu'à maintenant, je pense qu'ils prennent les mesures nécessaires et le système de santé ici est très bon, a-t-il ajouté. C'est inquiétant, oui, mais on essaie de rester à la maison. Ils prennent les bonnes ressources pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de cas ici.»

Une belle expérience

Outre cette situation très inattendue, Desharnais prend du bon temps en Suisse, où il se joue tout de même du bon hockey. Il s’est d’ailleurs risqué à une comparaison entre le championnat helvète et la KHL, où il évoluait l’an dernier.

«La KHL, ça ressemble un peu plus au style de la Ligue nationale avec ses gros bonhommes, son échec avant et ses mises en échec alors qu'ici, c'est plus du "control breakout", tu retournes beaucoup derrière, tu rentres avec la rondelle, mais les cinq gars de l'autre équipe reculent», a-t-il imagé.

«C'est défensif, mais plus offensif en même temps, a poursuivi le joueur de centre. Ça frappe moins. Sans rien leur enlever, il y a moins de bons joueurs ici. Les deux premières lignes sont bonnes et après ça, les troisième et quatrième lignes, ça descend un peu.»

La qualité de vie est aussi très intéressante, évidemment, pour la jeune famille du hockeyeur de Laurier-Station.

De bons mots pour le CH... et Pacioretty

Desharnais garde toujours un œil sur ce qui arrive au Canadien, dont il a porté les couleurs entre 2009 et 2017. Il trouve d’ailleurs le public et les commentateurs très durs au sujet du Bleu-Blanc-Rouge.

«C'est certain que c'est difficile, mais je pense qu'ils vont rebondir, ils ont de bons jeunes qui s'en viennent», a-t-il souligné.

«J'espère qu'ils vont trouver une façon de revenir dans les séries parce qu'ils n'ont pas un si mauvais club que ça», a également mentionné Desharnais.

L’ancien numéro 51 du CH s’est aussi réjoui de la résurgence de son bon ami Max Pacioretty avec les Golden Knights de Vegas. L’Américain a retrouvé cette année son aplomb d’antan, comme en témoigne sa récolte de 30 buts en 67 matchs jusqu’ici.

«Ce n'est pas une surprise, je pense qu'il pourrait en marquer 40 s'il pouvait rester en santé. (...) Je sais qu'il se plaît très bien là-bas et je suis très content pour lui.»