Manifestation houleuse des policiers espagnols pour leurs salaires

Des milliers de policiers et gardes civils espagnols ont manifesté sous tension mardi à Madrid pour réclamer les mêmes salaires que leurs homologues régionaux, notamment catalans, a constaté l’AFP.

Aux portes de la chambre des députés, certains des policiers nationaux et gardes civils sont allés jusqu’à bousculer leurs collègues chargés d’encadrer cette manifestation pour une égalité de salaire avec les polices régionales.

« Au moins 2000 » policiers en civil, selon les chiffres de la police sur place, la plupart portant des masques du mouvement Anonymous, ont ainsi chanté « on en a plein le dos! » en lançant pétards et fumigènes.

L’Espagne dispose de polices régionales autonomes en Catalogne, au Pays-basque et en Navarre. Elles partagent leur territoire avec les forces nationales mais sont soumises à d’autres régimes sociaux.

AFP

AFP

« Les polices régionales gagnent environ 600 euros de plus par mois que la police nationale », a affirmé à l’AFP Pablo Perez, porte-parole du syndicat Jupol, majoritaire en Espagne.

« Nous utilisons ces masques parce qu’on en a marre, ça fait presque trois ans qu’on demande juste l’égalité (...) la couleur de l’uniforme ne peut pas définir le salaire », a expliqué le policier Manuel Fernandez, venu de Galice et membre du syndicat Jupol.

Le thème de l’égalité des salaires entre les policiers nationaux et les policiers catalans, les Mossos d’Esquadra, est particulièrement sensible depuis un referendum d’autodétermination interdit en octobre 2017. Les policiers nationaux se plaignent de vivre en parias en Catalogne, parce qu’ils ont obéi aux ordres et tenté d’empêcher le referendum alors que les policiers catalans laissaient faire.

AFP

AFP

En Catalogne, « tu ne peux pas dire dans la rue que tu es de la police nationale parce que sinon, on raye ta voiture ou on tague ta maison », a déploré Manuel Fernandez.

Jupol a appelé à manifester après que le nouveau gouvernement socialiste avait rejeté son « initiative législative populaire » pour une « équité salariale réelle » sur le territoire, précise leur communiqué commun.

Plusieurs députés et cadres du parti nationaliste Vox ont harangué une foule colorée par les drapeaux de l’Espagne, tandis que des faux billets portant la tête de l’actuel président de la Catalogne, Quim Torra, ont été jetés devant le parlement.

Au delà du salaire, ces fonctionnaires exigent « les mêmes droits sociaux » que leurs confrères régionaux, tels que « les retraites » et « les heures supplémentaires », a rappelé Ismael Guerrero, porte-parole de l’association professionnelle Jucil de la Garde civile, autre corps de sécurité nationale.

La première force d’opposition au gouvernement, le Parti populaire (conservateur), a apporté son soutien aux manifestants sur Twitter, tout comme le premier des syndicats de police français, Alliance.

AFP