Marie-Josée Croze élève la série Mirage

Marie-Josée Croze crève l’écran dans Mirage, une méga coproduction internationale du réalisateur québécois Louis Choquette que Super écran diffusera dès dimanche. Sa performance permet au drame d’espionnage d’obtenir la note de passage.

Diffusée en France au cours des dernières semaines, la série au budget faramineux (3 millions $ par épisode) divertit sans toutefois enthousiasmer. Elle raconte l’histoire de Claire (lumineuse Marie-Josée Croze), une ingénieure informatique spécialiste en cybersécurité qui décide de s’expatrier à Abou Dabi avec son fils de 15 ans.

Sa vie bascule

Une fois sur place, sa vie basculera quand elle reverra Gabriel (Clive Standem), son ex-mari qu’elle croyait mort depuis des années, plus précisément depuis qu’elle avait perdu sa trace à la suite du tsunami de 2004 en Thaïlande.

Après avoir regardé les deux premières heures de Mirage, nous sommes curieux de connaître la suite. Certes, le scénario manque de finesse et quelques personnages semblent tout droit sortis d’un soap de fin d’après-midi, mais n’empêche. Ce thriller mérite notre attention, ne serait-ce que pour apprécier le talent de Marie-Josée­­­ Croze. Sans jamais trop en faire, la comédienne apporte un supplément d’âme indispensable au feuilleton, qui donne parfois l’impression d’être commandité par l’office du tourisme d’Abou Dabi tellement il regorge d’images cartes postales du centre-ville.

Et gardez l’œil ouvert sur Maxim Roy au premier épisode. L’actrice y apparaît pendant quelques secondes. Heureusement, elle profite de plus de temps d’antenne au deuxième.

Accueil en France

Coproduction franco-germano-­canadienne, à laquelle la Grande-Bretagne et l’Italie ont également participé, Mirage a récolté des critiques majoritairement positives en France. Télé Loisirs a parlé de six épisodes « plutôt réussis », Le Monde a salué leur rythme, et Télé 7 Jours a employé les termes « suspense », « exotisme » et « passion ». Pour sa part, Le Parisien a octroyé trois étoiles et demie (sur cinq) au feuilleton, qu’il décrit comme « un thriller féminin qui en met plein les yeux ».

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

A contrario, L’Obs et Télérama n’y sont pas allés de main morte pour descendre la série réalisée par Louis Choquette (Les honorables, Mirador). Le premier a sorti les expressions « surenchère kitsch », « grandiloquence crasse » et « désespérante absence de savoir-faire ». Le second a qualifié l’offre de « banal divertissement médiocrement dialogué ».

Du côté des cotes d’écoute, après avoir connu une première soirée satisfaisante sur France 2 avec 3,4 millions de téléspectateurs, Mirage a enregistré des chutes d’auditoire au cours des deux semaines suivantes, ralliant tour à tour 2 400 000 et 2 284 000 fidèles.

► Mirage à Super Écran, dès dimanche 20 h. Les six épisodes seront mis en ligne sur Crave le même jour.