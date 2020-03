Mère de famille arrachée à ses quatre enfants

ARMAGH | Une mère de famille de 36 ans a été arrachée à ses quatre enfants lundi soir après une violente collision frontale survenue dans la petite municipalité d’Armagh, dans Bellechasse.

Dyna Chamberland s’était rendue à Québec pour laisser ses enfants chez leur père pour la semaine de relâche. Sans le savoir, elle venait de dire au revoir une dernière fois à ses quatre trésors, âgés de 10 à 18 ans.

Vers 18 h 10, sur la route 281, elle était quasiment de retour chez elle, à Armagh, quand le destin a frappé.

Un camion de l’entreprise Dicom qui circulait en sens inverse a percuté de plein fouet sa voiture. Il aurait dévié de sa voie pour une raison inexpliquée.

« C’est irréel. Dyna, c’était une femme en or. Elle était tout le temps prête à aider tout le monde. [...] C’était une perle, un ange. Là, c’est vrai qu’elle l’est », a confié celui qui partageait sa vie depuis plus d’un an, Olivier Archambault.

La petite municipalité de 1500 personnes, où la famille Chamberland était implantée depuis plusieurs générations, était tout autant sous le choc, mardi.

Photo tirée de Facebook

Prudente

Un témoin de l’accident, qui a préféré que l’on taise son nom, pense que la vitesse, limitée à 90 km/h à cet endroit, et la chaussée enneigée seraient en cause. « Elle a essayé de freiner pendant longtemps, mais ça n’a pas fonctionné », raconte-t-il.

Or, la victime « n’était pas le genre de personne qui était imprudente », a tenu à souligner son conjoint. « Elle habite ici depuis qu’elle est toute petite. Le coin, elle le connaissait. Elle savait comment prendre la courbe », dit M. Archambault.

Le maire de la municipalité affirme d’ailleurs que ce tronçon de route est très dangereux.

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête pour éclaircir les causes de l’accident.

Denis Paquet, l’ex-conjoint et père des quatre enfants de la victime, était complètement dépassé par les événements, un peu plus de 12 heures après le drame.

C’est à lui qu’a incombé la lourde tâche d’apprendre à ses enfants que leur maman était décédée. Joint par Le Journal, l’homme essayait tant bien que mal d’apprivoiser sa nouvelle réalité familiale. « Ç’a été un choc [mardi], ça l’est encore... », dit-il.

Il s’affairait mardi à inscrire ses enfants à l’école à Québec et à dénicher un établissement qui offre des classes spécialisées pour une de ses filles qui vit avec un handicap.

Photo Catherine Bouchard

Dicom « dévastée »

Pour sa part, Dicom s’est dite « dévastée » par la nouvelle. Le chauffeur du camion de livraison, qui travaillait en fait pour un sous-traitant de la compagnie québécoise, a subi un violent choc nerveux, mais l’on ne craint pas pour sa vie.

« C’est le pire scénario. On pense à la famille, évidemment. [...] Je ne me souviens pas d’un événement pire que celui-là dans l’histoire de l’entreprise », a déclaré le porte-parole de Dicom, Nicolas Simard.

Un tronçon jugé dangereux qui devrait être modifié

Le maire d’Armagh a demandé à plusieurs reprises, en vain, au ministère des Transports du Québec de modifier le tronçon de la route 281, où est survenu l’accident mortel, lundi soir.

Le maire Sarto Roy estime que le tronçon de route où Dyna Chamberland a perdu la vie est dangereux et devrait être modifié.

« Il devrait y avoir des correctifs. La route est enclavée entre deux maisons. La visibilité, lorsque l’on roule vers le nord, est restreinte et la route est déportée. Si on va vite, c’est un problème », fait valoir le maire.

Nouvelle tentative

En poste à la mairie depuis 2017, M. Roy indique qu’il n’est pas le seul maire à avoir demandé des correctifs au MTQ. Il a notamment essayé de faire réduire la limite de vitesse, qui est de 90 km/h.

« Les conseils précédents avaient fait des représentations pour que ce soit corrigé. Il y a eu beaucoup de décès dans les dernières années. C’est une courbe dangereuse, poursuit-il. Le MTQ n’a pas apporté de correctifs, j’ignore pourquoi. »

M. Roy a confirmé au Journal qu’il avait l’intention de revoir le dossier avec son équipe et qu’il pourrait tenter de nouvelles interventions auprès du MTQ.

Plusieurs accidents

Un citoyen de la municipalité rencontré par Le Journal a indiqué que la vitesse sur la route 281 est un problème au quotidien.

« En quelques mois, c’est le quatrième accident qui survient ici. Ça circule très vite », se désole le père de famille, qui a préféré garder l’anonymat.

Le conjoint de Dyna Chamberland, Olivier Archambault, estime de son côté que c’est la courbe qui pose surtout problème. « Ça fait quasiment 90 degrés sur une centaine de mètres. Ça vire quand même », soulève-t-il.

Au moins trois autres personnes ont perdu la vie sur la route 281 près d’Armagh depuis 10 ans.

En juillet 2011, une résidente de la municipalité de 33 ans, Marie-Ève Richard, et une fillette de six ans ont péri dans un face-à-face sur cette route à la hauteur de Saint-Raphaël, la ville voisine.

En novembre 2013, Martin Gendreau, 49 ans, y est mort dans une embardée.