Meurtre d'Océane Boyer: souvenirs pénibles pour le frère de Sonia Raymond

La mort sordide de la jeune Océane Boyer la semaine dernière dans les Laurentides ravive de douloureux souvenirs chez le frère de Sonia Raymond, assassinée sur une plage de Maria, en Gaspésie, dans les années 90.

«Jamais ça ne va nous quitter, tu es marqué pour la vie. Il y a des émissions de télévision que je ne suis même pas capable d'écouter parce que je sais trop ce que ça peut faire», a raconté avec émotion Guylain Raymond.

Le meurtre de sa sœur n’a trouvé un dénouement qu’en 2017, lorsque Réal Savoie a finalement plaidé coupable pour meurtre au deuxième degré¬.

Lors de l'opération MR. Big qui a permis de l'épingler, on peut l'entendre révéler dans un extrait capté par une vidéo de surveillance: «Je lui ai mis le couteau en dessous de la gorge, je lui ai dit ''criss'' bouge pas».

Commentant le récent meurtre d’Océane Boyer, Guylain Raymond croit que davantage de ressources s'avèrent nécessaires pour aider les familles des victimes. Il dénonce du même coup les lois actuelles qu'il juge trop faibles.

«Je ne pense pas qu'il y en ait assez. Ce qu'ils vont avoir à vivre après, juste d'aller au procès, c'est gros. Les sentences ne sont pas assez fortes. Il faudrait renforcir les lois pour les enquêteurs de la police, les avocats, les procureurs de la couronne, pour les juges. Ils font un travail colossal, mais ils ont les mains liées», constate-t-il.

En guise de soutien, M. Raymond agit maintenant depuis près de deux ans à titre d'ambassadeur pour la Fondation Vagabond, qui vient en aide aux femmes violentées. Jusqu'à présent, l'organisme a permis d'amasser près de 600 000$ pour les maisons d'hébergement.

Pour toutes les familles endeuillées, ce dernier conseille de s'entourer de proches et surtout d'en parler le plus possible. Les Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) demeurent disponibles en tout temps pour aider les victimes et les proches. En cas de besoin, n'hésitez pas à les contacter au 1-866-532-2822.