Michael Bloomberg vise une convention contestée

Depuis que les Steyer, Buttigieg et Klobuchar ont annoncé leur retrait de la course, on se demandait ce que ferait Michael Bloomberg. Parmi les candidats démocrates les plus modérés, il est le seul à se trouver sur le chemin de Joe Biden.

Depuis son écrasante victoire en Caroline du Sud, Joe Biden a vu la voie s’ouvrir vers une confrontation avec Bernie Sanders. En abandonnant, les Steyer, Buttigieg et Klobuchar souhaitaient éviter de diviser le vote et de faire le jeu de Bernie Sanders. Ils ont bougé rapidement, et l’affrontement de ce soir n’oppose plus que quatre candidats sérieux.

Elizabeth Warren croit toujours qu’elle est en mesure de surprendre dans quelques États et, surtout, de cumuler quelques délégués. Je rappelle que, pour obtenir des délégués dans un État, il faut obtenir au moins 15% des voix. On prête à la sénatrice du Massachusetts l’intention de s’accrocher jusqu’à la convention démocrate parce qu’il est bien possible qu’on ne soit pas parvenu à déterminer un gagnant d’ici là.

Si dans le cas de Warren ce ne sont que des rumeurs de journalistes, dans le cas de Michael Bloomberg, la stratégie est maintenant connue. Bloomberg se soumet à l’exercice pour la première fois ce soir. Ce premier test lui fournira plus de données sur ses appuis réels. Il n’est pas impossible qu’il remporte un État et qu’il gagne quelques délégués ici et là. Normalement, rien ne le rapprochera sérieusement de Joe Biden et Bernie Sanders.

Bloomberg a donc reconnu aujourd’hui qu’il ne pensait pas être en mesure de s’imposer d’ici à la fin des primaires et des caucus. Tout comme Warren, il croit plutôt qu’il a des chances d’être un bon candidat de compromis si on doit se rendre à un deuxième tour lors de la convention.

Si pour les stratèges ce jeu est risqué et qu’on craint d’exposer les divisions du parti à la face du pays, quelques observateurs croient qu’un scénario catastrophique peut être évité et qu’on peut même tirer parti de la couverture médiatique qu’entraînerait une convention aussi animée!

Outre les précisions entourant sa stratégie, Bloomberg a profité de ses interventions de la journée pour décocher quelques flèches en direction de Bernie Sanders. Il a reproché au progressiste sa mauvaise foi. Sanders se dit maintenant opposé à une convention contestée, scénario qu’il appuyait en 2016. Il faut préciser que le contexte a beaucoup changé, mais Sanders donne effectivement l’impression de s’opposer aux règles de fonctionnement qu’il a lui-même contribué à mettre en place...

Si Bloomberg a les fonds nécessaires pour s’accrocher jusqu’à la convention, il est possible que ses déclarations de la journée ne soient qu’un écran de fumée pour lui permettre de gagner un peu de temps dans l’analyse des résultats de ce soir. Bloomberg craint plus que tout une victoire de Bernie Sanders et, en demeurant sur les rangs, c’est Joe Biden qu’il pénalise.

En attendant d’en savoir plus, je serai rivé à mon écran et à mes sites web favoris ce soir pour suivre l’évolution des résultats!