Obamacare pour couler la présidence Trump?

Parmi les héritages de l’administration Obama dont on souhaitait se défaire sous une administration Trump, il y avait le Patient Protection and Affordable Care Act ou Obamacare.

La fameuse réforme des soins de santé fut promulguée en 2010 et, malgré des succès évidents dans certaines parties du pays, elle divise toujours, autant chez les démocrates que dans l’opposition républicaine. Pour un Bernie Sanders qui souhaite pousser cette réforme beaucoup plus loin, on retrouve de farouches défenseurs du président Trump qui souhaitent carrément la faire disparaître.

Le président actuel a d’abord tenté de mettre fin à l'Obamacare en signant un décret à cet effet, puis en demandant au Congrès d’abroger la loi. Ses tentatives furent vaines et on concentra ensuite la stratégie vers les tribunaux. Par deux fois, en 2012 et 2015, la Cour suprême a validé la mesure phare de l’administration Obama.

Hier, la Cour suprême a annoncé qu’elle se penchera une nouvelle fois sur des dispositions de la loi. Si l’administration Trump devait l’emporter, ce sont 20 millions d’Américains qui perdraient leur couverture. Autre effet néfaste pour beaucoup de nos voisins du Sud: ils pourraient aussi voir disparaître l’obligation de couvrir et de traiter tous les patients, peu importe leur état de santé. On pourrait à nouveau évoquer les tristement célèbres conditions préexistantes.

La Cour a cependant réservé une mauvaise surprise à l’administration Trump puisqu’elle pourrait rendre son jugement avant le scrutin de novembre. Pourquoi est-ce important? Parce que la santé sera un enjeu central de la prochaine campagne et que l’administration actuelle tarde toujours à offrir une contrepartie intéressante au système actuel.

Au sein de la population, l’Obamacare a gagné des appuis après un lancement difficile et, malgré ses lacunes, la loi protège un nombre supérieur d’Américains, certains appréciant tout particulièrement que leurs antécédents médicaux ne les privent pas d’une couverture.

Même chez plusieurs républicains, la loi attribuée à Obama n’est plus l’ennemi à abattre. Le président Trump s’en prend donc à une mesure de plus en plus populaire, il pourrait ainsi être confronté à un troisième échec devant le plus haut tribunal (pourtant plus conservateur maintenant) et le jugement pourrait être en octobre, soit juste avant l’élection présidentielle.

L’administration actuelle promet depuis longtemps qu’elle protégera mieux la population, et ce, à moindre coût. Cette promesse défie la logique et il ne reste plus que sept mois pour présenter cette formule miracle.