On ne rit pas avec la pizza en Italie, Canal+ se fait gronder

Se moquer d’un des plats symbole de l’Italie, la pizza, en pleine épidémie de coronavirus? un scandale. Une vidéo satirique diffusée sur Canal+ a provoqué mardi l’ire des Italiens, conduisant la chaîne de télévision française à présenter ses excuses.

Sur cette vidéo, rediffusée par des médias italiens avec le message d’alerte « Attention, les images qui suivent pourraient heurter votre sensibilité », on voit un pizzaiolo tousser et cracher des glaires vertes sur une pizza sortant du four.

La « Corona pizza », « la nouvelle pizza italienne qui va faire le tour du monde », affirme la voix off.

Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana. Il Governo PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno? pic.twitter.com/mSrak5pZ7W — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) March 3, 2020

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a fustigé une fausse publicité « de mauvais goût et inacceptable ».

L’Italie est le pays européen le plus touché par l’épidémie de coronavirus, avec 79 morts et un peu plus de 2.500 personnes contaminées.

Des pays, comme la France ou la Grande-Bretagne, ont annoncé des cas de contagion directement liés à des voyages dans la péninsule ou à des contacts avec des Italiens sur leur sol.

« Je comprends la satire », mais « se moquer des Italiens de cette façon, avec la situation d’urgence autour du coronavirus à laquelle nous sommes en train de faire face, est profondément irrespectueux », a souligné M. Di Maio, sur Facebook.

Pour la ministre de l’Agriculture, Teresa Bellanova, cette vidéo est « honteuse et horrible ».

« J’ai activé les canaux diplomatiques pour signaler le contenu diffusé, j’attends que Canal+ le retire immédiatement et s’excuse », a-t-elle ajouté.

La ministre n’a pas tardé à être entendue.

« Canal+ présente toutes ses excuses à nos amis italiens à la suite de la diffusion d’une courte séquence de très mauvais goût, tout particulièrement dans le contexte actuel, faisant référence de manière caricaturale à l’Italie lors d’une émission satirique », a expliqué une porte-parole de Canal+, contactée par l’AFP.

« Cette séquence est déjà enlevée de toutes les rediffusions et replay de la chaîne. Canal+ adresse dès cet après-midi une lettre d’excuses à Madame l’ambassadrice d’Italie à Paris », a-t-elle ajouté.