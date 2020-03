Plus de 100 films jeunesse à découvrir au FIFEM

La 23e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) se tiendra pendant la semaine de relâche jusqu’au 8 mars prochain au Cinéma Beaubien. Le FIFEM invite les familles à découvrir plus de 100 films provenant de la République tchèque, des Pays-Bas, de la Corée du Sud, de la France, de l’Allemagne, de la Suède, de la Belgique ou encore de la Chine.

Photo Toma Iczkovits

Le jury enfant est composé de jeunes passionnés par le cinéma du monde. La marraine du FIFEM, Gabrielle Fontaine, est entourée des membres du jury, Zaouli Garçon-Gravel, Romane Larin-Morisset, Charles Fournier Milton et Mariem Chihaoui.

Photo Toma Iczkovits

Les spectateurs auront la chance de voter pour décerner le prix du Public 2020. Brigitte Chabot est en compagnie de Nathalie Cavezzali, comédienne et narratrice au FIFEM.

Photo Toma Iczkovits

Le festival offre une programmation qui rassemble le meilleur du cinéma pour enfants. Le réalisateur de films réputé Ken Scott était en compagnie des membres de sa famille.

Photo Toma Iczkovits

Parmi les membres du conseil d’administration du FIFEM, il y avait Mia Desroches, Jo-Anne Blouin, Michel Nadeau et Amélie Lussier Bruneau.

Photo Toma Iczkovits

Jo-Anne Blouin, directrice générale et artistique du FIFEM, est entourée de la marraine du FIFEM, Gabrielle Fontaine, qui œuvre depuis 11 ans dans le domaine de la télévision jeunesse, et de Sandrine Bisson, présidente du jury FIFEM, qui a marqué le cinéma avec son rôle de Claudette dans les films 1981, 1987 et 1991.

Photo Toma Iczkovits

