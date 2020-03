Pour tout savoir sur la Chevrolet Corvette 2020

De retour du lancement de la Chevrolet Corvette 2020, Antoine Joubert a partagé à son collègue Germain Goyer et aux auditeurs ses impressions au sujet du coupé de huitième génération dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio.

À LIRE AUSSI: Le garage de rêve de Michel Barrette

À LIRE AUSSI: Les Puces Mécaniques, ça s’en vient!

Au sujet de la conduite, Antoine a commenté que «le gros avantage [de la nouvelle Corvette], c’est qu’on a une voiture beaucoup plus précise au niveau de la conduite parce qu’évidemment, on est beaucoup plus près de l’axe des roues. On est capable de contrôler avec beaucoup plus de précision la voiture. Moi, je l’ai poussée sur un circuit et, au niveau de la direction, j’ai trouvé ça absolument génial.»

En ce qui concerne le prix, Antoine précise que «GM annonce le prix d’entrée de la Corvette à 69 990$. [...] Sur le site de General Motors (Chevrolet Canada), le prix d’entrée d’une Corvette est de 67 898$».

Au cours de l’émission, Antoine et Germain sont aussi revenus sur l’annulation du Salon de l’auto de Genève, la nouvelle Volkswagen Golf GTI, une rumeur entourant le Subaru Crosstrek, une option farfelue concernant la Porsche 911 et la production de l’ultime Chevrolet Impala. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Honda CR-V et Toyota Tacoma récemment essayés.

Pour conclure l’émission, ils discutent d’une aubaine intéressante pour les jeunes conducteurs.

L'émission Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10 h sur QUB radio.